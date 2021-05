New Game Plus, Le Podcast – L’épisode 02 est arrivé !

Nous avons donné suite ! Quand on lance ce genre d’initiative, on n’est jamais sur du tournant que ça va prendre… Va-t-on tenir le rythme ? Laisser tomber prématurément ? Il est encore un peu (beaucoup) tôt pour déjà tirer des conclusions, mais on est au moins arrivé jusque là : New Game Plus, le Podcast – épisode 02 est sorti !

Dans cet épisode, on parle de Days Gone, et on dit un peu de mal de l’attitude des studios, qui semblent avoir vraiment du mal à avaler le demi-échec commercial du jeu. Et dire du mal, parfois, ça soulage ! On s’arrête un moment sur le rôle de la narration dans le jeu vidéo, un ingrédient accessoire aux débuts du média, devenu central à l’époque contemporaine, et qui aura, en prenant de l’importance dans le jeu vidéo, complètement bouleversé la discipline.

Riku s’emparera du micro pour réfléchir à voix haute à son statut de rédacteur dans le jeu vidéo, et nous reviendrons sur les derniers titres que nous avons lancés, qu’ils soient ou non d’actualité, ainsi que sur nos coups de cœur au-delà du jeu vidéo (car oui, nous non plus, nous n’y croyions pas au début, mais il y a bien une vie après le jeu vidéo !).

New Game Plus, Le Podcast est réalisé avec le concours de Razer, et a l’ambition de paraître un mercredi sur deux. On peut donc d’ores et déjà vous donner rendez-vous dans quinze jours pour un épisode 03 au moins aussi bon que cet épisode 02 !

Retrouvez New Game Plus, Le Podcast sur Deezer, Spotify, Amazon et chez Apple.

Crédits sons :

“Narita Boy”, Salvinsky

“Theme from The Renegade”, Mike Post

“Megablast, theme from Xenon 2”, Bomb The Bass

“Take On Me”, Ashley Johnson