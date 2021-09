Metroid Dread – Un trailer “tir groupé” pour boucler l’attente

Ce n’est plus qu’une question de jours… D’ici peu, Nintendo et les Espagnols de MercurySteam partageront le fruit de leur dernier partenariat, clôturant près de deux décennies de questions en accordant à la saga Metroid la fin qu’elle mérite (enfin, ça, ça reste à voir, mais ça s’annonce plutôt bien). Effectivement, dans moins d’un mois (le 8 octobre), Metroid Dread sort et Nintendo, très loquace à son sujet, partage encore aujourd’hui une vidéo dessus, un trailer qui ne laisse que peu de place à l’imagination (comprenez que si vous ne souhaitez pas en apprendre trop, vous feriez mieux d’attendre sa sortie et de lire ce super article plus tard).

Bref, après nous avoir présenté le jeu lors de sa conférence E3, puis après nous avoir introduit quelques points de son scénario ainsi que les compétences qui nous permettront de la mener à son terme dans deux autres bandes-annonces, Big N remet le couvert avec un dernier trailer, une vidéo de plus de trois minutes faisant la synthèse de tout ce qui nous y attend. Et effectivement, cette vidéo, qui ne fait pourtant que synthétiser tout ce que nous avions déjà pu découvrir dans les précédents trailers, nous rappelle ici qu’une bonne partie du jeu est largement connue, notamment en ce qui concerne les personnages et les armes…

Salé ? Un peu oui, d’autant que certains points nous avaient échappés, alors nous aurions aimé les découvrir nous-mêmes afin de mieux savourer la surprise. Mais cette vidéo ne s’adresse pas aux joueurs habitués à la série, elle s’adresse avant et par-dessus tout à ceux qui se lancent dans la série, à ceux qui n’ont pas joué aux derniers jeux, à ceux qui étaient trop jeunes lors des dernières aventures de Samus (que vous parliez de celles sorties en 2004 ou de celles de 2017), un point que la section qui va suivre partage avec elle alors fuyez, vous qui ne souhaitez pas être divulgâché…

Sans un mot (concept ironique pour un trailer bavard), cette vidéo revient sur les fondamentaux de la série Metroid faisant leur retour dans Metroid Dread (et ce qui fait le sel de Metroidvania en général) : une aventure qui se concentre sur l’exploration et le combat. Naturellement, c’est l’occasion idéale pour revenir sur les différents types d’environnements dans lesquels notre chasseuse de prime fera usage de son arsenal et sur son arsenal lui-même. En plus du canon (tirs standards et missiles), de la boule morphing et d’une poignée d’autres pouvoirs, l’éditeur confirme la présence de la jauge Aeion et de ses techniques (logique, puisque le contre est aussi de la partie), du canon à ondes, du déplacement phasique et de l’armure anti-gravité.

Et puisqu’on présente les nombreuses armes de notre héroïne, autant rappeler qu’elle pourra les utiliser contre divers ennemis comme les E.M.M.I. (Big N profite aussi de l’occasion pour rappeler leur concept : robots “indestructibles” dont il faut éviter d’attirer l’attention pour ne pas rencontrer de déconvenues…), des monstres inédits, mais aussi un personnage de Smash Bros. Non, il ne s’agit pas de Samus Sombre ou de Ridley (remarque, au point où on en est, on se figure qu’il doit y être), nous parlons de Kraid, le gros dragon qui squatte le fond du niveau Brinstar.

Nous avons listé les infos sans trop rentrer dans les détails, mais rien ne vous apprendra mieux ce qui vous y attend que de vous y rendre vous-même. Alors, avez-vous l’intention de vous offrir les dernières péripéties de Samus ? S’agit-il de votre premier épisode ? Metroid Dread sera disponible sur Nintendo Switch dès le 8 octobre.