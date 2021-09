Cérébrale Académie – Retour sur Switch sur un coup de tête ?

Vous aussi, vous les avez, non ? N’avez-vous pas vous aussi ces pubs ultra lourdes quand vous traînez sur le net ou sur l’une de vos apps qui vous impose de les regarder pour fonctionner ? Vous savez, celles qui vous font la promotion de puzzle-games médiocres (pour être sympa) vous défiant de les compléter afin de vous prouver à vous-même que vous avez la plus grosse… Naturellement, nous ne parlons pas d’aubergine, mais bien de valeur en termes de QI (comme si un jeu gratos était capable d’un tel prodige, surtout quand il consiste à placer des puzzles ou remplir des sudokus…). Enfin, nous, nous serions prêts à parier que le titre dont il est question ici n’est pas étranger à ce phénomène. Recontextualisons un peu l’ensemble avec un voyage dans le temps.

Nous sommes à la fin des années 2000. Depuis peu, Nintendo opérait un virage avec ses dernières consoles (Wii et DS). En effet, fini de cibler les joueurs (bien peu nombreux) et les “gosses” (bien trop pauvres), maintenant, on vise tout. Audacieuse manœuvre qui, après quelques pubs malaisantes avec des Japonais malpolis, a fini par payer ! S’ensuit un succès indiscutable qui, grâce à des contrôles intuitifs (tactile, gyroscopie…) et l’appui de célébrités (bonjour Karine Lemarchand) pour vendre les produits et les jeux, a permis l’émergence d’une nouvelle catégorie de joueurs (les “casus'”) et la prolifération de jeux pour tirer profit de cette mode. Bien-être, amélioration de soi… tant de styles de jeux parmi lesquels apparaissaient Cérébrale Académie.

Nintendo a annoncé par le biais d’un trailer qu’il offrait une deuxième chance à sa série de party-game à haute teneur en puzzles et casse-têtes de briller sur Switch, une annonce que nous aurions dû voir venir. Pourquoi ? Le retour du Prof. Kawashima vous semble anodin ? Nous dirions même que ceux de Metroid (avec Metroid Dread) et Advance Wars (avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp) sont de solides indices de la volonté de Big N de restaurer son vieux catalogue. Soit, c’est donc bien officiel, le trentième jeu le plus vendu de la Nintendo Wii revient avec un nouveau volet et il sort très bientôt.

Dès le 3 décembre, vous pourrez mettre au défi vos méninges et votre vivacité intellectuelle avec une pelletée de mini-jeux, certains anciens et d’autres inédits (dans la formule initiale). Par ailleurs, les mini-jeux inédits ne sont pas les seuls éléments exclusifs à cette version. En effet, cette fois, Nintendo a décidé de privilégier la convivialité avec des modes de jeu pré- et post-Covid (comprenez multi local et en ligne), point que l’entreprise souligne avec son sous-titre “bataille de méninges”. Ainsi, même seul chez vous (en confinement), vous pourrez toujours jouer avec quelqu’un (et même sans pass sanitaire).