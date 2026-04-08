Hades II, Kiln et Vampire Crawlers débarquent sur le Game Pass

Kiln, l’ovni de Double Fine

Le nouveau jeu des créateurs de Psychonauts fera son arrivée ce mois-ci, Kiln est un jeu créatif unique mêlant création et destruction, où le plaisir consiste à façonner de magnifiques objets avant de les réduire en miettes. Créez vos poteries, invitez vos amis et affrontez-vous en ligne, où vos créations deviennent les avatars que vous envoyez au combat.

Vampire Crawlers, une nouvelle formule

Toujours par les créateurs de Vampire Survivors, Vampire Crawlers change totalement de direction pour un jeu de cartes Roguelite au tour par tour. Créez des decks surpuissants, explorez des donjons et déclenchez des combos dévastateurs. Le titre proposera une toute nouvelle aventure tout en conservant son univers qui avait tant été apprécié.

Si le Game Pass fait le plein de nouveautés, d’autres titres doivent, comme à l’accoutumée, céder leur place. Ce mois-ci, cinq jeux tirent leur révérence : Ashen, Grand Theft Auto V, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery et Terra Invicta.