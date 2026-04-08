Hades II, Kiln et Vampire Crawlers débarquent sur le Game Pass

En ce début de printemps, le Xbox Game Pass s’enrichit de plusieurs nouveautés, incluant un ovni nommé Kiln. Développé par le studio derrière Psychonauts, ce titre rejoindra le catalogue Game Pass Ultimate dès son lancement. En parallèle, le très attendu Hades II fera également son entrée, sans oublier Vampire Crawlers, un deckbuilder mêlant l’univers de Vampire Survivors au genre du dungeon crawler.
Les nouveaux jeux intégrant le Game Pass disponibles en avril 2026
- Final Fantasy IV – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 7 avril
- DayZ – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass) – 8 avril
- Endless Legend 2 (Game Preview) – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 8 avril
- FBC Firebreak – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 8 avril
- Warhammer Vermintide 2 – (Game Pass Core) – 8 avril
- Planet Coaster 2 – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 9 avril
- Tiny Bookshop – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 10 avril
- Football Manager 2026 – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 13 avril
- Football Manager 2026 Console – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 13 avril
- Hades II – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 14 avril
- Replaced – (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 14 avril
- The Thaumaturge – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 14 avril
- The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 16 avril
- EA Sports NHL 26 – (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 16 avril
- Call of Duty Modern Warfare – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 17 avril
- Little Rocket Lab – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 21 avril
- Sopa Tale of the Stolen Potato – (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass) – 21 avril
- Vampire Crawlers – (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 21 avril
- Kiln – (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 23 avril
Hades II, l’attente enfin terminée
Difficile de ne pas être impatient face à l’arrivée d’Hades II. Uniquement disponible sur PC et Switch 2 à son lancement, le titre nous permet cette fois d’incarner Melinoë, chargée d’arrêter Chronos qui menace la destruction de l’Olympe comme des Enfers. Le jeu est encore plus complet que son prédécesseur, de quoi occuper un long moment les nouveaux joueurs comme les anciens.
Kiln, l’ovni de Double Fine
Le nouveau jeu des créateurs de Psychonauts fera son arrivée ce mois-ci, Kiln est un jeu créatif unique mêlant création et destruction, où le plaisir consiste à façonner de magnifiques objets avant de les réduire en miettes. Créez vos poteries, invitez vos amis et affrontez-vous en ligne, où vos créations deviennent les avatars que vous envoyez au combat.
Vampire Crawlers, une nouvelle formule
Toujours par les créateurs de Vampire Survivors, Vampire Crawlers change totalement de direction pour un jeu de cartes Roguelite au tour par tour. Créez des decks surpuissants, explorez des donjons et déclenchez des combos dévastateurs. Le titre proposera une toute nouvelle aventure tout en conservant son univers qui avait tant été apprécié.
Si le Game Pass fait le plein de nouveautés, d’autres titres doivent, comme à l’accoutumée, céder leur place. Ce mois-ci, cinq jeux tirent leur révérence : Ashen, Grand Theft Auto V, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery et Terra Invicta.
Vampire Survivors, dungeon crawler et deckbuiler ? Vampire Crawlers bien évidemment !
Bear