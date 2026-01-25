Avec Kiln, ce sera aux joueurs de payer les pots cassés

Après son départ de LucasArts, Tim Shafer démarra une nouvelle aventure en fondant Double Fine Productions, un nouveau studio qui a marqué notre vie de joueur grâce à des titres aussi culte que Psychonauts, Grim Fandango ou Brutal Legend. Plus récemment, il s’est de nouveau distingué avec Psychonauts 2 et Keeper, deux expériences singulières particulièrement réussies. Et alors qu’on pouvait s’attendre à un certain délai avant l’annonce de son prochain projet, le studio nous prend totalement à contrepied, dans la forme comme dans le fond, en nous présentant Kiln.

Combattre avec argilité

Et ce n’est pas peu dire. Alors que le studio nous avait jusque là habitué à des expériences solos, les développeurs s’attaquent cette fois au multijoueur avec un brawler en ligne nous proposant d’incarner… des pots. Mais pas n’importe quels pots, nous aurons la charge de modeler notre « personnage » afin de lui offrir pour combattre la forme la plus performante, ou hilarante.

Ainsi, dans une sorte de mini-jeu de création, il faudra décider de la taille et de la forme, entre autres, de notre chef d’œuvre, avec évidemment une influence sur la mobilité, la puissance ou la solidité par exemple de notre poterie. Au fil des victoires accumulées dans l’arène, il sera en outre possible de débloquer de nouvelles capacités, formes et décorations pour nous accompagner dans notre progression.

Il sera par exemple possible prendre la forme d’une bouteille, laquelle a la capacité de se transformer en bâton de dynamite. Chaque forme, parmi les vingt-quatre annoncées, disposera de compétences uniques. Il faudra voir comment s’équilibrera l’ensemble, car il n’est pas rare qu’un jeu compétitif soit ruiné car une ou deux classes supplantent toutes les autres. Reste qu’en proposant des affrontements en équipe, Kiln joue la carte de la complémentarité entre les pouvoirs.

Vous l’aurez compris donc, on nous propose là des affrontements par équipe de quatre afin de détruire, littéralement, l’équipe adverse et éteindre son four. Prévu pour paraitre au printemps prochain sur PS5, Xbox Series, PC et dès son lancement sur le Game Pass, Kiln bénéficiera également d’une phase de Beta fermée à laquelle il est possible de s’inscrire sur le site officiel du développeur.

Alors forcément, au vu des dernières réussites du studio, on reste très curieux de voir ce que les développeurs vont pouvoir offrir, tant en termes de fun que d’émotions. Et en étant annoncé durant le dernier Xbox Developer Direct aux côtés de blockbusters tels que Fable ou Forza Horizon 6, Xbox semble croire en ce projet. En espérant que cette confiance ne soit pas que de façade et que Double Fine Production ne finisse pas comme les derniers « chouchous créatifs » détenus par le géant américain.