tt

Vampire Survivors, dungeon crawler et deckbuiler ? Vampire Crawlers bien évidemment !

Vampire Crawlers annonce

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Call of Duty: Black Ops 7 – La déchéance de la saga

Test Demonschool – L’école décomposée

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau – Spin-off canon ?