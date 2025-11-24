Vampire Survivors, dungeon crawler et deckbuiler ? Vampire Crawlers bien évidemment !

Après l’annonce d’un Warhammer Survivors, le créateur Luca Galante (Poncle de son nom de scène) ne compte pas s’arrêter de si tôt. A l’occasion du Xbox Partner Showcase, le développeur italien a annoncé l’arrivée prochaine d’un spin-off de Vampire Survivors avec Vampire Crawlers. Cette nouvelle itération de son univers dark fantasy prendra la forme d’un deckbuilder Rogue-like qui annonce une nouvelle plongée dans l’addiction.

Un dungeon crawler avec des cartes et des vampires

Vampire Survivors était un Rogue-like très efficace à la boucle de gameplay simple et rapide qui permettait d’enchaîner les parties à un rythme effréné. Vampire Crawlers entend bien appliquer la même recette avec un système de cartes qui s’annonce être aussi simple à jouer que tactique à appréhender.

Vos parties prendront la forme d’un dungeon crawler dans lequel vous avancez case par case à la recherche d’ennemis à poutrer, de bonus et surtout de cartes. Ces dernières auront un coût en mana et devront, soit être envoyées à la figure de vos adversaires de manière automatique, soit être jouées dans un ordre précis pour créer un combo et ainsi infliger plus de dégâts, piocher de meilleures cartes en fin de combats ou gagner plus de PV et/ou de points d’armure. Autant dire que jouer de manière automatique ne fonctionnera qu’en début de partie, la tactique et la bonne organisation de votre deck deviendra très tôt primordiale.

Les cartes pourront être piochées en fin d’affrontement, trouvées dans l’environnement, acquises lors d’une montée de niveau ou encore découvertes dans la poche d’un compagnon d’arme que vous pourrez recruter dans la taverne voisine. Lesdits compagnons auront également des effets passifs une fois dans votre équipe permettant alors une meilleure génération d’expérience, une meilleure chance de tirage ou encore d’infliger plus de dégâts. Comme tout bon Rogue-like qui se respecte, l’ensemble de ce que vous aurez découvert pendant votre run sera conservé pour vos futurs pugilats.

Aux vues des premières images et de la bande-annonce, Vampire Crawlers compte bien titiller votre fibre addictive avec une profusion d’effets visuels, un côté collectionnite avec ses différentes cartes, l’impact de la rapide progression du personnage et des parties rapides qui vous pousseront à recommencer une run dès que votre précédente sera terminée. Un parfait mélange entre dungeon crawler, Vampire Survivors et Balatro qui aura tôt fait de séduire le plus grand nombre.

Attention toutefois, bien que Vampire Crawlers semble être une nouvelle plaquette de pilules de dopamine proposée aux joueurs, nous serions en droit de nous interroger sur les limites de cette nouvelle mode. Beaucoup de propositions de Rogue-like à la boucle courte et simple émergent de plus en plus sur le marché. Entre les anciennes (mais toujours solides) propositions telles que Nuclear Throne ou Binding of Isaac et les plus récentes comme Risk of Rain, Clover Pit et Hades 2, le genre Rogue-like ne manque pas de challengers. Certains développeurs arrivent à habilement mêler les genres comme avec Balatro ou Blue Prince, mais le risque de lassitude commence à pointer le bout de son nez, comme à l’époque de l’apparition des extraction-shooters qui pullulent désormais sur nos boutiques préférées.

Quoi qu’il en soit, Vampire Crawlers s’annonce être une nouvelle expérience tout à fait sympathique qui, comme beaucoup avant lui, sera le responsable de nombreuses nuits blanches et retards au travail. Le jeu est prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.