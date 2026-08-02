Xbox, un point noir dans le bilan de Microsoft

La hausse des prix était annoncée, il ne restait plus qu’à voir le montant : avec l’implémentation des nouveaux prix des consoles Xbox ce 1er août, on apprend qu’il faudra débourser entre 150 et 200 euros de plus selon le modèle de console souhaité. Une augmentation qui est évidemment justifiée par les prix des composants, toujours plus élevés, mais qui a lieu dans une situation difficile pour le constructeur.

C’est du moins ce qui a été exposé dans le bilan financier du dernier quart de l’année fiscale de Microsoft, publié peu avant que la hausse de prix des consoles soit actionnée. C’est sans appel : Xbox a perdu 10% de son chiffre d’affaire sur cette période. À l’année, ce chiffre est lissé à 7%.

Les consoles, d’après ce rapport, font partie du problème. Microsoft signalait déjà une baisse des ventes de matériel auparavant. La tendance se confirme, avec 13% de ventes en moins par rapport à l’année dernière, le constructeur souligne que cette situation devrait s’accentuer lors de l’année fiscale 2027.

Les consoles Xbox, solution ou pas solution ?

Alors, le fait est qu’au vu des différentes nouvelles liées à Xbox et ses studios, on aurait pu s’attendre à des chiffres bien plus graves. C’est le Game Pass, avec tous ses avantages, qui limite la casse du point de vue des résultats. Cela dit, Asha Sharma, présidente récemment nommée à la tête de Xbox, détaillait déjà une stratégie souhaitant faire la part belle au fonctionnement traditionnel de l’industrie.

C’est-à-dire une stratégie qui mette la console et les licences du constructeur au centre du fonctionnement des différents studios appartenant à Microsoft pour les années à venir. Ce n’est pas qu’une question de jeu vidéo : il est également question de films, de séries, de merchandising, d’expériences lives… l’objectif sera de répondre à un problème né d’un paradoxe : de plus en plus de monde est touché par les licences de Xbox, cependant les revenus n’augmentent pas.

Face à cela, Satya Nadella, présidente de Microsoft, ne semble pas forcément convaincue par cette stratégie : là où Sharma insiste sur les leviers pour permettre à Xbox de faire du profit, Nadella a insisté mercredi dernier sur le besoin de restructurer la division Xbox, que ce soit dans son portfolio… ou dans ses opérations.

Elle souligne ainsi lors du bilan les diverses actions de « restructuration », qui se sont soldées par de nombreux licenciements et abandons de studios. La tendance, qui a déjà touché près de 3200 développeurs remerciés, ne semble pas prête à faiblir puisque des bruits de plus en plus retentissants sonnent du côté d’Arkane Lyon.

La stratégie annoncée de Xbox, centrée sur un rétrécissement, une concentration autour du classique, de la console et des licences semble dissonante : difficile de vendre un fonctionnement qui se concentre autour de la console, quand celle-ci est de moins en moins accessible et que le constructeur semble de plus en plus miser sur le Cloud Gaming comme solution de choix pour profiter de ses différents titres.

Dans Microsoft au global, Xbox représente finalement à peine plus qu’une goutte d’eau. Alors que le constructeur traverse une passe difficile, avec son bilan le plus négatif depuis 2022, Microsoft signe une année qui reste tout de même globalement positive du point de vue fiscal, notamment grâce à ses divisions cloud et IA. Au sein de cette goutte d’eau, la Xbox semble peser de moins en moins lourd, avec des ventes en berne et un système de jeu désormais prêt à se passer d’elle.

La dernière hausse de prix, dont le constructeur n’a même pas considéré nécessaire de communiquer le montant en amont, pourrait participer à l’emballement d’une tendance déjà négative…