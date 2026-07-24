Xbox offre désormais la possibilité de jouer à tous ses jeux sans console

Le consolier américain continue ses zigzags, et si Asha Sharma semblait vouloir revenir à une stratégie plus « traditionnelle » (moins de Game Pass, retour aux exclusivités…), la toute dernière actualité autour d’Xbox nous fait revenir quelques mois en arrière, à l’époque de Phil Spencer et du slogan « This is an Xbox », qui faisait de n’importe quel écran une console de jeu.

Depuis quelques heures, il est en effet possible de lancer en streaming n’importe quel jeu de sa bibliothèque depuis l’application Xbox, que ce soit sur un téléphone, sur un PC, sur une TV connectée… Et l’on parle ici de l’ensemble des jeux de la bibliothèque, et pas seulement des jeux disponibles dans le Game Pass. Nous avons par exemple lancé sur PC notre partie d’Assassin’s Creed Black Flag Resync, dont nous possédons une copie numérique en version Xbox Series, et qui n’est pas disponible dans le cadre du Game Pass. Le titre a qui plus est démarré là où nous l’avions laissé sur la console : il est ainsi possible de commencer une partie sur un appareil, et de la poursuivre sur un autre.

La fonctionnalité est immédiatement disponible pour les membres Xbox Insiders possédant un abonnement Xbox (soit, le Game Pass). Apparemment, pour les membres ne possédant pas d’abonnement, la fonctionnalité nécessite le visionnage d’une publicité au démarrage de la session, mais la partie ne sera pas interrompue ensuite. Le service devrait être étendu un peu plus tard au grand public, après ce test grandeur nature.

This is an Xbox II, le retour

Ainsi, même si l’une des premières décisions de la nouvelle direction fut de mettre fin à la campagne de communication « This is an Xbox », cette nouvelle fonctionnalité la réactive de fait : n’importe qui peut ainsi aller acheter un jeu sur le store Xbox, puis y jouer sur une TV connectée ou sur un smartphone, même sans posséder de console.

Si cette situation remet un peu de flou dans la stratégie Xbox, on peut s’imaginer que les ingénieurs chez Microsoft travaillent dessus depuis un moment, et qu’il n’était pas question de jeter leur travail à la poubelle à l’aune d’une nouvelle stratégie publicitaire…

Cela dit, c’est aussi un petit espoir pour les joueurs dans un monde ou le matériel devient inaccessible. Si une tablette Android, une manette, et une bonne connexion internet suffisent pour jouer à n’importe quel titre disponible sur la boutique Xbox, et pas seulement aux titres du Game Pass, et ce, même sans console, on va alors peut-être pouvoir laisser tranquillement passer la tempête qui gronde sur la RAM sans acheter de nouvelle machine, mais sans pour autant se priver de nouveautés.

Et Gears of War: E-day, qui devait d’abord sortir également sur PS5, puis est « redevenu » une exclusivité Xbox à l’arrivée d’Asha Sharma, re-redevient tout d’un coup accessible à tous les joueurs…