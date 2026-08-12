tt

La Malédiction d’Ula’Tek s’abat sur World of Warcraft

World of Warcraft : La Malédiction d'Ula'Tek

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires

Test Sovereign Tower – Souverain, bonne ou mauvaise situation ?

Test Beast of Reincarnation – Copier n’est pas comprendre

Test 70s-style Robot Anime Geppy-X – Boomer shooter

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026