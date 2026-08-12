La Malédiction d’Ula’Tek s’abat sur World of Warcraft

Le patch 12.1 de World of Warcraft, intitule « La malédiction d’Ula’tek », constitue la première mise à jour majeure de Midnight, une mouture plutôt très correcte du MMO. Apportant une nouvelle zone, un raid, un donjon, des extensions du système de housing et le lancement de la saison 2, cette mise à jour a pour mission de relancer la machine avant la rentrée.

Une période de sortie questionnable dont Blizzard a le secret, puisque la direction du studio a pris pour habitude de placer divers moments clés en plein milieu de l’été de sorte à ce qu’une majorité puisse manquer le train.

Au-delà de Zul Aman

La mise à jour débloque l’île Annelée, une zone située à l’est de Zul’Aman enveloppée par la brume. Les joueurs y poursuivent la campagne aux côtés de Zul’jarra ainsi que de quelques nouveautés locales. De nouveaux événements publics, un nouveau renom à améliorer mais aussi un arbre de talent dédié à cette nouvelle zone. Du grand classique en somme, bien qu’on soit intrigué de bien des façons par un nouvel arbre de talent qui finira certainement au placard en quelques semaines.

Côté contenu instancié, on remarque avec plaisir l’apparition des Repaires : une remise à niveau des anciens World Boss dont l’intérêt jusqu’à lors limité se voit ici transformé. Les modes normal, héroïque et mythique s’ouvrent ainsi à ces boss bien souvent balayé sans égard par quarante inconnus regroupés à la va-vite.

Ce sera bien là les seules innovations, passé celà il faudra croiser les doigts pour que le nouveau raid de 8 boss (l’abîme Venimeux) et le donjon, l’Autel des Crochets, soient suffisamment bons pour nous faire accrocher des semaines durant.

Bien à la maison

Le vrai gagnant ici, c’est le système de Logis (le Housing) qui gagne en maturité. L’un des axes de développement majeurs concerne le logis personnalisé, qui reçoit plusieurs améliorations d’ergonomie attendues comme le système de plans.

Comme promis, les joueurs pourront désormais sauvegarder, exporter et partager leurs agencements intérieurs et extérieurs sous forme de code à copier coller, une bonne ou mauvaise nouvelle selon l’œil de chacun. Le premier y considérera une ouverture permettant au tout un chacun d’avoir une bien jolie maison tandis que le second n’y verra que l’opportunité d’un clonage massif.

À celà s’ajoute le niveau maximal des maisons passant à 12 (augmentant la limite d’objets), l’ajout de lits permettant de faire déambuler ses mascottes dans la demeure et une refonte simplifiée des teintures avec pour objectif de réduire l’encombrement des sacs en regroupant les pigments.

Sur le papier, le patch 12.1 empile une quantité respectable de fonctionnalités pour tous les profils de joueurs. Évidemment, la prudence reste de mise : l’accumulation d’activités quotidiennes ou hebdomadaires sur l’île Annelée risque d’alimenter une certaine lassitude si les boucles de gameplay ne renouvellent pas la formule.

De même, l’efficacité du système de Repaires et l’équilibrage des nouveaux donjons en Mythique+ ne pourront être réellement jugés qu’une fois la Saison 2 lancée.