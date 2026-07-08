Suite à la vague de licenciements chez Xbox, Obsidian perd 25 % de ses effectifs

La semaine dernière, on se demandait si Obsidian ferait partie des studios purgés par Xbox lors de son grand reset. Le studio derrière Fallout: New Vegas, Avowed et The Outer Worlds est finalement sauvé, mais ne s’en sort pas indemne pour autant : selon Kotaku, un quart des effectifs sont licenciés, faisant partie des 1600 départs immédiats annoncés par Microsoft. À quoi peut-on s’attendre pour l’avenir d’Obsidian ?

L’heure du grand sacrifice

Ce sont soixante à soixante-dix personnes qui sont remerciées chez Obsidian. Les départs touchent toutes les branches créatives (designers, scénaristes…) et frappent même des profils « vétérans ». Parmi eux, Jay Turner (auteur sur Avowed mais également sur Mass Effect et Dragon Age) se dit victime du grand « rituel sacrificiel » organisé par Microsoft.

On savait qu’Obsidian était sur la sellette suite aux résultats décevants de Avowed et The Outer Worlds 2. Le premier n’a reçu qu’une réception tiède alors qu’il était attendu comme la nouvelle exclusivité RPG de la Xbox, tandis que le second fut un bide commercial, malgré leurs longs développements respectifs et les espoirs placés en eux.

Un grand flou artistique

Selon les informations de Kotaku, le climat interne est désastreux : la direction n’aurait fourni aucune directive pour redistribuer la charge de travail alors que le studio gère une « gigantesque liste de projets » et qu’Asha Sharma a assuré qu’aucun des jeux first-party annoncés ne serait annulé suite à la restructuration.

La nouvelle stratégie de la maison mère est de « réinitialiser le catalogue de Xbox » : cesser de parier sur la diversité (et la créativité) pour miser davantage sur les vaches à lait les plus rentables (Call of Duty, Minecraft et Candy Crush en tête). Chez Obsidian, on imagine que la longue liste de projets sera mise en pause. Le DLC de The Outer Worlds 2 est maintenu, et le studio devrait concentrer ses efforts sur Grounded 2 (qui est toujours en accès anticipé).

Dans le contexte de ces licenciements, Bethesda a demandé à ses équipes de se recentrer sur ses « grandes franchises », dans la lignée de ce que veut Xbox pour son avenir. Peut-on imaginer qu’Obsidian se voit confier suite à Fallout: New Vegas, tant espérée par les fans ? Si l’idée fait rêver, on a du mal à envisager qu’un projet d’une telle ampleur puisse voir le jour avec une équipe réduite de 25%.