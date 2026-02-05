Obsidian veut se réinventer après une année jugée insuffisante par Microsoft

On apprend, via une interview accordée à Bloomberg, que Obsidian Entertainment cherche aujourd’hui à se réinventer sans renier son identité. Racheté par Microsoft en 2018, le développeur traverse une période charnière : prolifique et respecté, mais confronté à des résultats commerciaux jugés insuffisants par sa maison mère sur l’année 2025. Une situation qui pousse désormais à repenser en profondeur la manière de concevoir, produire et planifier les jeux.

Réduire les cycles et repenser la production

L’an dernier, Obsidian a livré trois jeux en une seule année, un rythme soutenu que le studio admet aujourd’hui ne pas pouvoir maintenir durablement. Deux de ces titres n’ont pas atteint les objectifs de ventes internes, malgré un accueil critique solide. Le constat est sans appel : des cycles de développement étalés sur six ou sept ans ne sont plus soutenables, ni économiquement, ni humainement.

La nouvelle ligne directrice est donc assumée : privilégier des projets plus resserrés, étalés sur trois ou quatre ans, en réutilisant davantage les technologies existantes et en évitant de tout reconstruire à chaque production.

On apprend également que le studio ne prévoit pas de donner suite à The Outer Worlds avec un troisième épisode, préférant concentrer ses efforts sur du contenu additionnel et sur de nouvelles créations. Dans la lignée d’Avowed, l’univers de Pillars of Eternity ne sera pas abandonné : il continuera de servir de socle à de futurs projets, sans nécessairement s’inscrire dans une logique de suite directe.

Cet enchaînement de sorties a mis Obsidian sous tension, en particulier les pôles de support, contraints de jongler entre plusieurs productions simultanées. Un rythme que les équipes ne souhaite plus reproduire, quitte à espacer davantage ses lancements et à privilégier une croissance plus maîtrisée.

Le secteur, de plus en plus gouverné par des impératifs financiers, voit la tension entre création et logique industrielle s’accentuer. Obsidian tente d’enrayer cette dynamique en réajustant ses méthodes : en espaçant ses sorties et en raccourcissant ses cycles, le studio cherche à préserver sa capacité à créer malgré les contraintes économiques.