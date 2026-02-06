Bethesda débarque en force sur Switch 2 avec Indiana Jones, Fallout et Oblivion

Ce jeudi marquait le coup d’envoi de l’année pour Big N avec le tout premier Nintendo Direct de 2026, dédié aux éditeurs tiers. Le fameux « One More Thing » n’était pas un seul jeu, mais une offensive complète : l’arrivée massive de Bethesda (et donc de Microsoft) sur la nouvelle console de Nintendo.

Microsoft confirme sa stratégie d’ouverture

Cette annonce s’inscrit dans la droite lignée de la nouvelle politique de Microsoft. La firme de Redmond l’a martelé : l’exclusivité stricte n’est plus la priorité. Après une année 2025 marquée par le portage de six titres Xbox sur PS5, le géant américain s’attaque désormais au marché Nintendo.

Si le calendrier reste parfois flou, le message est limpide : Microsoft veut ses jeux partout. Pour la firme de Phil Spencer, la Switch 2 n’est pas une concurrente directe de la Xbox, mais un « marché complémentaire » gigantesque qu’il serait folie d’ignorer. Cette relation, timide à ses débuts, avec les portages des jeux Ori, passe aujourd’hui à la vitesse supérieure.

Un trio de poids pour 2026

Concrètement, ce sont quatre titres majeurs du catalogue Bethesda qui ont été confirmés pour cette année :

Fallout 4: Anniversary Edition : Déjà disponible depuis novembre sur les autres supports, le RPG post-apocalyptique arrivera sur Nintendo Switch 2 dès le 24 février en version dématérialisée. Une version physique suivra le 28 avril 2026. Cependant, cette version physique sera une game-key card.

dès le 24 février en version dématérialisée. Une version physique suivra le 28 avril 2026. Cependant, cette version physique sera une game-key card. Indiana Jones et le Cercle Ancien : C’est la véritable surprise de ces annonces. La dernière aventure du célèbre archéologue, sortie en décembre 2024 sur Xbox et PC, et en mai 2025 sur PS5, débarquera le 12 mai prochain sur la console de Nintendo . Un délai d’attente particulièrement court comparé aux portages ayant eu lieu sur la première Nintendo Switch .

. Un délai d’attente particulièrement court comparé aux portages ayant eu lieu sur la première . Oblivion Remastered : Pour finir, le retour de The Elder Scrolls IV a été officialisé. Oblivion Remastered sortira sur Nintendo Switch 2 courant 2026, sans date précise pour le moment.

La Switch 2 passe un nouveau test technique

L’arrivée d’Indiana Jones et le Cercle Ancien est loin d’être anodine. Le titre de MachineGames, qui utilise les dernières technologies du moteur id Tech, est particulièrement gourmand en ressources. Le voir tourner nativement sur la console hybride est un signal fort envoyé aux joueurs : la Nintendo Switch 2 en a sous le capot.

Le portage récent de Cyberpunk 2077 avait déjà rassuré sur ce point, mais si celui d’Indiana Jones est une réussite, cela confirmera définitivement que cette nouvelle machine est capable d’encaisser des jeux techniquement exigeants, et que les éditeurs tiers sont prêts à investir les ressources nécessaires pour ne pas laisser les joueurs Nintendo sur la touche. L’année 2026 s’annonce donc intéressante pour ces joueurs, qui voient enfin leur catalogue s’enrichir des AAA tiers sans devoir investir dans une autre console.