Halo: Campaign Evolved valide la fin des exclusivités Xbox

On le savait, depuis de nombreux mois déjà, mais Xbox s’est retiré de la course aux exclusivités, et même plus, de la course aux consoles. D’abord un premier test, avec Sea of Thieves ou Pentiment, puis peu à peu avec ses licences les plus puissantes, telles que Forza Horizon ou Gears of War, sortis respectivement sur PlayStation 5 en avril et août dernier, il n’y a aujourd’hui plus de ligne rouge. Il restait pourtant la licence reine du constructeur américain, celle par laquelle l’histoire d’Xbox sur le marché des consoles a commencé.

Un héritage qui va donc désormais pouvoir se vivre chez la concurrence, puisqu’en effet, comme un symbole, c’est au travers d’Halo: Campaign Evolved, remake du premier opus sous Unreal Engine 5, lequel débarquera en 2026 sur PlayStation 5 (en plus, évidemment, des Xbox Series et du PC) que la firme de Redmond acte définitivement son passage en tant qu’éditeur tiers.

Phil Spencer nous avait bien prévenu, lors d’une de ses dernières prises de parole en fin d’année dernière. Désormais, Xbox ne cherche plus à capitaliser sur sa console en misant sur ses exclusivités mais bien à rentabiliser au maximum ses moindres sorties. Et avec un Game Pass qui est loin d’atteindre ses objectifs d’abonnés et des Xbox Series qui se vendent encore moins bien que la déjà très moribonde Xbox One, une solution réside dans le portage de ses franchises sur les machines concurrentes. Une stratégie à première vue payante au regard des succès tonitruants sur le PS Store de Forza Horizon 5 qui, en juillet dernier et d’après Alinea Analitics, était la meilleure vente annuelle du PS Store.

Plus qu’un remake technique ?

Quand on s’attaque au remake d’un tel monument du jeu vidéo, la marge de manœuvre du studio est généralement plus réduite. Faut-il simplement proposer une mise à jour graphique, comme ce qui a été fait avec Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ou peut-on prendre le risque de revoir le cœur de l’expérience, quitte à potentiellement s’aliéner la base de fans voire de dénaturer l’œuvre originale ? Pour Halo: Campaign Evolved, il semble que ce soit la première option qui ait été retenue, même si on nous promet quelques affinages de gameplay histoire de rendre l’aventure moins abrupte.

Le premier trailer de ce remake nous donne d’ailleurs un aperçu du rendu graphique qui nous sera proposé. Décidément, l’Unreal Engine 5 est toujours aussi impressionnant. Halo: Campaign Evolved se montre sous ses plus beaux atours lors de cette présentation, qu’il s’agisse des rapides séquence de gameplay diffusée, laissant apparaitre de chouettes jeux de lumières et des animations clairement améliorées, ou des cinématiques retravaillées pour l’occasion. Il semble si simple en 2025 de faire un beau jeu. À noter que l’audio au aussi bénéficié d’une refonte, notamment pour ses dialogues et sa mémorable bande originale, remasterisée donc.

Reste que proposer un remake d’un jeu culte de plus de vingt ans sans nous offrir quelques bonus supplémentaires pour accompagner l’événement ne serait pas forcément du meilleur goût. Alors, Halo: Campaign Evolved nous permettra de vivre trois missions supplémentaires inédites, sous forme de préquelle, mettant en scène le Master Chief et le sergent Johnson. Le titre proposera également un arsenal enrichi et des véhicules supplémentaires destructibles issus des opus suivants, ainsi qu’un système de « Skull », des modificateurs de gameplay, censés transformer les combats de manière « ludique et stimulante ».

Chose de plus en plus rare de nos jours (et absente du dernier épisode), la campagne sera jouable aussi bien en solo qu’à deux en écran scindé. En sus, il sera aussi possible de s’amuser jusqu’à quatre en ligne avec une compatibilité à la fois cross play (multijoueur inter plateformes) et cross progression (pouvoir continuer sa partie sur différents supports). Gros hic cependant, Halo Studios a indiqué que le titre ne comportera pas de mode multijoueur. Pourrait-on imaginer qu’il arrive dans un second temps, selon le succès commercial du jeu et le niveau de grogne des joueurs ? Ou ne serait-ce pas parce qu’un autre titre axé compétitif serait dans les tuyaux du côté des studios Xbox ? Toujours est-il que ce remake pourra faire oublier le déceptif Halo Infinite et nous faire patienter en attendant d’en apprendre plus sur l’avenir de la licence.