Halo Infinite – Un mode TPS pour tâter le terrain ?

« Les Spartans ne meurent pas, ils disparaissent en mission », comme le veut l’adage. Alors que la franchise semble ne plus trouver sa place et son public en 2024, la question de son avenir est plus jamais d’actualité. Aussi, une mise à jour à priori anodine pour Halo Infinite pourrait donner des pistes pour de futurs projets.

La franchise Halo le démontre ironiquement : plus haut l’on se tient, plus dure est la chute. Pionnier du genre FPS avec Halo CE, porte-étendard de trois générations de console Xbox, monument historique du multijoueur en ligne et de la créativité des joueurs à créer des modes de jeu farfelus ou de magnifiques cartes, sans oublier les nombreux machinimas et l’épopée Red vs Blue, Halo n’est aujourd’hui plus qu’une ombre qui s’estompe lentement devant le regard résigné des fans.

Ses rivaux de toujours, les Battlefield, Call of Duty et Gears of War ne sont pas en meilleure forme mais ces franchises ont des projets dans les cartons et, surtout, des jeux à venir déjà annoncés, aux côtés de commentaires de développeurs assurant que la leçon a été apprise. La licence est-elle mourante ou bien les équipes de Microsoft, Xbox et 343i sont en train de concocter dans le plus grand secret son retour triomphal ?

Le mystère reste entier et, de fait, lorsque le compte officiel Halo présente l’arrivée prochaine d’un mode troisième personne pour Halo Infinite, une question se pose : s’agit-il juste d’un bonbon offert aux joueurs pour un jeu dont le support s’achève doucement ou bien d’une expérimentation pour voir les réactions des joueurs et l’attractivité de ce mode pour le prochain jeu Halo

Experience a new way to play! 3rd Person Mode is coming to Halo Infinite this November 🔥 pic.twitter.com/WkDkGLx8fF — Halo (@Halo) October 4, 2024

Après avoir mis un terme à la possibilité de jouer en multijoueur en écran scindé sur les derniers Halo (peut-on imaginer pire blasphème, après avoir passé d’innombrables soirées sur le canapé, il y a quelques années, à faire la campagne en légendaire entre amis ou des partis joueurs contre joueurs en regardant l’écran des autres ?), l’introduction d’un mode TPS sur un jeu FPS compétitif est un nouveau symbole fort. Sans forcément considérer qu’il s’agit là d’une nouvelle colonne du temple qui s’effondre, est-ce bien ce dont a besoin la franchise ?

Rien n’est moins sûr : Battlefield mise sur le passé pour son prochain opus, à grands coups d’emphase sur le retour des classes et d’une époque contemporaine ; tandis que Gears of War va explorer l’origine des Locustes après s’être perdu en sortant Gears 5 dont l’histoire confine au gentil nanar.

Halo a terriblement souffert de l’avènement des jeux free-to-play, financés par des battlepass, des saisons et des microtransactions. Un nouveau modèle économique qui va à l’encontre de l’essence même des jeux Halo, à savoir l’égalité absolue entre les joueurs qui commencent avec les mêmes armes, se parent de cosmétiques qu’il fallait gagner en accomplissant certaines actions pendant les parties qui autorisaient à en tirer un juste orgueil, mais aussi les parties personnalisées loufoques autour du mode zombie ou encore la possibilité de jouer des Elites dans Halo 2 et Halo 3.

Est-ce que l’ajout d’un mode TPS peut attirer de nouveaux joueurs ou poser les bases d’un renouveau de la franchise dont le prochain jeu se jouerait à la manière des Gears of War ? C’est incertain, à moins d’assumer de prendre la relève de feu les jeux Battlefront et d’autoriser le changement de vue pendant les parties.

On peut bien sûr se contenter de cet ajout pour Halo Infinite comme un dépaysement bienvenu et sans grandes ambitions. Mais sans nouvelles ni informations quant à l’avenir de la licence, consacrer du temps et des ressources à développer une vue TPS pour Halo Infinite plutôt que de pouvoir y jouer à deux en écran partagé laisse songeur.