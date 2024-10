Halo Studios parle d’un Halo Infinite 2 annulé

Halo Studios (anciennement 343 Industries) vient de déclarer qu’un hypothétique Halo Infinite 2 était en développement jusqu’à récemment. Le chantier de cette suite avait été mis sur pieds peu de temps après la sortie du premier opus, en 2022. Mais l’arrivée de Pierre Hintz à la tête du studio a sensiblement chamboulé le programme.

Suite à ce changement de direction, mais également après s’être rendu compte que le moteur graphique Slipspace utilisé pour le développement de Halo Infinite 2 commençait à montrer des signes d’obsolescence, les équipes sous la direction de Hintz abandonnent le moteur et se tournent alors vers celui d’Epic Games, l’Unreal Ungine 5. Une conversion pas forcément agréable pour les développeurs, alors obligés de revoir leur copie et de se familiariser avec l’Unreal Ungine. Pas très pratique dans les faits, mais Slipspace possède un code vieux de plus de 25 ans avec des options limitées par rapport à son grand frère de chez Epic Games.

Les mois passent, les projets parallèles fleurissent (comme un certain projet Tatanka, battle royale dans l’univers de Halo Inifinite, finalement annulé en 2023) et les développeurs ne sentent pas accompagnés dans cette refonte de leur méthode de travail. Toutefois les équipes se mobilisent pour apporter aux joueurs une nouvelle campagne qui effacerait les défauts et manquements du premier opus.

Mais courant 2023, coup de tonnerre dans l’industrie. Microsoft prend la décision de licencier plusieurs de ses employés et notamment l’intégralité de l’équipe créative des campagnes de 343 Industries. Anéantissant alors toutes possibilités de voir émerger une suite des aventures solo du Spartan John-117. Depuis aucunes nouvelles d’un potentiel développement d’un Halo Infinite 2.

Et en ce mois d’octobre 2024, 343 Industries annonce changer de nom et devient alors Halo Studios. Le studio annonce alors que plusieurs nouveaux jeux seraient en développement avec l’aide de l’Unreal Ungine 5. Sans donner plus d’indications sur les différents titres en développement, Pierre Hintz fait une déclaration quant à l’avenir de la licence Halo.

« Si vous analysez vraiment Halo, il y a eu deux chapitres très distincts. Chapitre 1 – Bungie. Chapitre 2 – 343 Industries. Maintenant, je pense que nous avons un public qui en veut plus. Nous n’allons donc pas seulement essayer d’améliorer l’efficacité du développement, mais aussi de changer la recette de la création des jeux Halo. Nous entamons donc un nouveau chapitre aujourd’hui »

La licence promet alors de virer de cap et d’opérer certains changements drastiques dans sa conception, notamment en étant désormais développé sous Unreal Ungine 5. Peut-on alors espérer l’apparition d’un Halo Infinite 2 ? Avec cette volonté d’ouvrir une nouvelle fenêtre sur les pérégrinations des super soldats Spartans, rien n’est moins sur.