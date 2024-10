343 Industries devient Halo Studios et passe à l’Unreal Engine 5

Voici, mine de rien, une information qui va en rassurer plus d’un, dont, et surtout, les fans de la saga Halo qui ne savaient qu’espérer du futur de la franchise de Microsoft et de 343 Industries. Rappelons, qu’avant Halo Infinite, elle était dirigée d’une main de maitre par Bungie, et si dans l’ensemble il y a des disparités en termes de qualité entre les différents titres, on ne peut pas dire que la licence soit mauvaise, bien au contraire, elle révolutionna même le FPS sur console.

Néanmoins, depuis le départ de Bungie, l’intérêt envers la série va en décroissant et il fallait donc donner un coup de pied dans la fourmilière pour la remettre sur de bons rails. Et c’est ce qui semble avoir été effectué en interne chez Xbox, puisque 343 Industries devient aujourd’hui Halo Studios et se lance dans l’aventure de l’Unreal Engine 5.

Personne ne pouvait réellement prédire le futur de la licence Halo depuis la sortie du décevant, mais tout de même bon, Halo Inifnite en 2021 sur Xbox Series et PC. Poussiéreux sur bien des aspects, il restait néanmoins un bon shooter qui trouva trop tardivement son public avec un multijoueur qui mit des mois à devenir satisfaisant, notamment grâce à l’arrivée du mode Forge. Conscient d’avoir raté son coup, Microsoft se devait de réagir et opéra donc des changements en interne afin de développer plus amplement sa licence dans le futur.

Feu 343 Industries est donc devenue Halo Studios et ne s’occupera donc que de la saga dans les années à venir, et pour faire les choses bien, le studio a décidé d’abandonner le moteur maison Slipspace Engine pour se jeter dans les bras de l’Unreal Engine 5. Et autant dire que les premières images dévoilées valent le coup d’oeil tant l’écart entre le premier et le second est visible, alors même que pour le dernier, on est encore sur du « work-in-progress ».

C’est aussi là la marque d’une prise de conscience de la part de Microsoft et des développeurs, qui ont probablement compris que leur ancien moteur, bien que très fluide, était en retard techniquement sur la concurrence. On se souvient tous du report d’Infinite des suites d’un premier trailer qui avait mené à de nombreuses moqueries en tout genre sur la toile.

Aussi, au travers d’une vidéo YouTube intitulée « A New Dawn » (un nouvel horizon) présentant tous ces changements, on apprend aussi que Halo Studios s’est restructuré en interne, en accueillant notamment tout un tas de nouvelles têtes. Déjà, le fait d’avoir opté pour l’Unreal Engine 5 et de ne plus développer eux-mêmes leur moteur, a permis aux équipes de se focaliser plus en avant sur le jeu vidéo et d’éviter d’avoir à utiliser trop de ressources humaines pour le développement technologique.

C’est donc là un changement majeur dans la structuration des différents pôles de production, car s’il va falloir toujours travailler sur le moteur pour l’adapter aux besoins du moment, il n’y aura pas besoin de scinder le studio en deux pour ce faire, comme c’était le cas auparavant. Tout ceci mena donc au projet « Foundry » qui demanda la participation de tout Halo Studios et c’est ce que vous pouvez voir sur la vidéo plus haute, mais aussi sur les images qui habillent cet article. Il s’agit là d’un prototype de ce que donnerait un Halo sous Unreal Engine 5, et encore une fois, c’est plutôt bluffant.

Il faut aussi savoir que ce nouveau nom et les changements qui suivirent, ont aussi donné un nouvel élan au studio qui se réorganisa en profondeur et travailla aussi sur sa culture de travail, créant un environnement plus sain, stimulant, dans lequel chacun peut s’exprimer et proposer des idées. On y voit là le signe d’une équipe qui a trouvé son mode de fonctionnement, mais encore une fois, c’est ce qui nous est dit et montré dans une vidéo promotionnelle, alors on ne peut que supposer que et croire les intervenants uniquement sur parole.

Cependant, il semblerait que Halo Studios tâte déjà le terrain quant à la possibilité d’offrir aux joueurs de nouvelles perspectives avec la saga, notamment avec l’arrivée prochaine d’un mode « TPS » dans le multijoueur de Infinite. En outre, on nous annonce d’ores et déjà que de nouveaux projets sont actuellement sur les tablettes du studio et que la saga n’est pas prête à rendre les armes. Voilà qui devrait faire taire certaines rumeurs et bruits de couloir qui donnaient à d’autres développeurs le futur de la licence.