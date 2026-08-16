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Le retour de War in the North pourrait ouvrir la voie à d’autres classiques du Seigneur des Anneaux

War in the North Seigneur des Anneaux

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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