Kingdom Hearts, Resident Evil Requiem et The Elder Scrolls VI – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Celle-là, il faut bien reconnaître qu’on ne l’attendait pas. Alors qu’on garde le rythme estival, avec une actualité gaming en dormance, où une polémique en chasse une autre, Square-Enix a surpris en présentant ses projets autour de sa licence Kingdom Hearts. Du côté de Capcom, les derniers résultats financiers attestent d’un narratif bien différent de celui des fossoyeurs du format physique. Quant à Xbox, sa patronne, Asha Sharma, tente maladroitement de faire oublier les conséquences de son « grand reset » en agitant le fanion The Elder Scrolls VI.

Les syndicats n’ont pas raté Asha Sharma

L’état de grâce pour la remplaçante de Phil Spencer à la tête d’Xbox n’aura pas duré bien longtemps. Malgré ses tweets enjôleurs visant à se mettre les joueurs dans la poche avant d’annoncer la douloureuse, personne n’était dupe. Et la douloureuse a bien eu lieu avec des milliers d’emplois à nouveau supprimés, des studios sommés de se trouver un repreneur et un avenir qui s’annonce des plus déprimant pour les employés de la marque. C’est dans ce contexte que la PDG s’est rendue dans les studios de Bethesda à Rockville.

Dans ce contexte tendu, les syndicats et les employés se sont évidemment mobilisés pour faire entendre leur mécontentement. Symbole de l’avidité de ses dirigeants, un rat géant gonflable a notamment été déployé devant les locaux. Une image sans doute pas très au goût d’Asha Sharma qui a pathétiquement tenté de détourner l’attention des joueurs en évoquant The Elder Scrolls VI, qu’elle aurait, dit-elle, pu essayer.

On a beau être dans une société dans laquelle le paraître vaut plus que la réalité, le ridicule de la situation semble dépasser cette tendance. Pire encore, cela démontre un manque de respect et une inhumanité crasse de la part des dirigeants qui préfèrent ignorer et invisibiliser les inquiétudes et la détresse des employés restants (toujours sous la menace d’un nouveau coup de charcutage social) plutôt que de les rassurer.

L’exception culturelle n’est peut-être pas celle qu’on croit

Que serait une semaine sans un nouveau rebondissement autour de la décision de PlayStation de stopper la production de supports de jeux physiques à l’horizon 2028. Nous en avions déjà parlé ici, mais, bien souvent, les chiffres avancés par les financiers pour « prouver » que le 100 % dématérialisé est une évidence pour les joueurs sont généralement présentés de façon trompeuse, voire carrément malhonnête. Nouvel exemple, s’il en fallait un, avec Capcom.

Avec ses 90 % de ventes issues du numériques, on pourrait croire qu’effectivement, les joueurs achetant leurs jeux physiques représentent une part négligeable. Mais de quels 90 % parle-t-on ? De son back catalogue soldé à prix dérisoire sur Steam et sur les autres shops numériques ? Car, lorsqu’on y regarde de plus près, 55 % des ventes du blockbuster de l’éditeur, Resident Evil Requiem, ont été réalisées en version physique en France.

Une exception culturelle selon certains, sauf qu’au Japon, on atteint les 51 %, Il en va de même au Royaume-Uni ou en Australie avec plus de 40 %. La véritable exception culturelle ne serait-elle pas celle des États-Unis ? Le marché principal (de loin) semble effectivement largement acquis au tout dématérialisé, mais est-ce un argument suffisant pour empêcher au moins 40 % du reste des joueurs à travers le globe de la possibilité de continuer à privilégier le physique ?

Kingdom Hearts sur le devant de la scène

Après des années d’attente, Kingdom Hearts IV avait de nouveau fait parler de lui à la faveur du Nintendo Direct de juin dernier. Une reprise de la communication qui n’était finalement qu’un début puisque cette semaine, à la D23: The Ultimate Disney Fan Event, Square-Enix avait préparé de très belles surprises.

Sans doute pour préparer l’arrivée du quatrième opus, une série d’animation Kingdom Hearts qui viendra encore complexifier enrichir l’univers de la licence. Supervisée par Tetsuya Nomura, la série pourrait mettre en avant Heigi, protagoniste découvert dans Kingdom Hearts Dark Road sur iOS et Android. Rien n’a pour le moment été dévoilé sur cet anime mais on se dit qu’il pourrait servir de trait d’union avant le plat de résistance et l’annonce principale de ce D23 : Kingdom Hearts IV.

On a en effet pu découvrir au travers d’un nouveau trailer que le titre nous permettra de visiter l’univers de l’excellent film d’animation Coco. Parmi les autres informations croustillantes, nous avons pu découvrir que Donald, Dingo et même Mickey seront jouables. Pour ce dernier, il semble que nous aurons droit à des séquences sortant de l’ordinaire pour la licence, avec des énigmes et même des passages rappelant la licence Paper Mario. Qu’on a hâte d’être à la fin 2027, fenêtre de sortie prévue pour le jeu.