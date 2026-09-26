Armed Fantasia ou le naufrage d’un hommage ?

Apparue dans les années 90, la licence Wild Arms avait acquis un statut culte au point de donner naissance à pas moins de cinq opus canoniques et plusieurs autres dérivés. Ainsi, quand on nous annonçait en 2022 un projet désigné comme “successeur spirituel”, il y avait de quoi se réjouir. Mais voilà, le rêve a fini par s’évaporer : Armed Fantasia ne verra probablement jamais le jour.

L’abandon de Digital Bros

À l’époque, un appel au financement participatif avait attiré un peu plus de 17 920 contributeurs et une somme de 2,6 millions de dollars avait été récoltée pour financer deux projets : Penny Blood du studio Wildrose, propre à honorer la licence de Shadow Hearts, et Armed Fantasia de Wild Bunch Productions.

Ce dernier était censé ressusciter l’esprit d’une série appréciée des amateurs de J-RPG. La continuité se remarquait d’ailleurs dans le casting même composé d’anciens de la franchise, y compris son créateur Akifumi Kaneko. Une affiliation qui se percevait également à travers les premiers visuels distribués en guise de concept. Comme Wild Arms, le titre devait envoyer son joueur dans un univers western futuriste.

Mais Digital Bros, la maison mère de l’éditeur du jeu 505 Games, a décidé d’y mettre fin dans une décision rendue dans un dernier bilan financier. Il en a fait de même avec deux autres de ses productions : un dénommé Directorate: Novitiate et un free-to-play de stratégie non annoncé qui aurait été une suite à Battle Islands.

Un petit espoir malgré tout ?

Tout s’est certainement joué en début de cette année 2026 où Kaneko distribua une première version d’essai à même de renseigner sur l’essence du jeu. Cette dernière, à supposer qu’elle a servi de base au jugement rendu, n’aurait donc pas convaincu Digital Bros, n’y voyant alors le potentiel commercial suffisant dans cet Armed Fantasia. Un constat qui dans le rapport est formulé comme suit :

“Ces décisions font suite à une analyse approfondie du potentiel de chaque produit, tenant compte de l’évolution des conditions du marché et des investissements supplémentaires nécessaires pour mener à bien leur développement et les commercialiser.”

La décision est cohérente avec le contexte : malgré une amélioration par rapport aux exercices précédents, Digital Bros affiche une perte nette de 6,5 millions. Néanmoins, la mesure prise ne manquera certainement pas de faire réagir les premiers concernés : ceux qui ont fait de la campagne Kickstarter une franche réussite. À l’heure qu’il est, on ignore en effet ce qu’il adviendra de cet investissement, tout comme l’on ignore l’avenir du projet. Si aujourd’hui, le jeu n’existe plus comme entité de Digital Bros, cela n’entraîne pas pour autant sa fin, même s’il est très fragilisé.

On attendra donc que se prononce Wild Bunch, qui semble néanmoins avoir rompu tout contact depuis mars 2026… En attendant, sans en faire une généralité, la situation semble appuyer sur la difficulté pour une production telle que Armed Fantasia de percer quand le soutien n’est pas un géant de l’industrie comme un Square Enix par exemple.

Certes, il existe un public mais la maigreur de ce dernier ne garantit probablement pas une viabilité économique. Et, l’avenir tout aussi flou de Penny Blood, qui n’a aujourd’hui plus d’éditeur également, peut être mis à profit pour appuyer ce sentiment. Mais bien sûr, ce ne sont que des hypothèses… Tout comme on ne peut pas exclure le fait qu’Armed Fantasia n’était pas à la hauteur de ses ambitions.