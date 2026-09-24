Votre nouveau jeu Xbox, après une courte page de pub !

Vous n’aimez probablement pas la publicité, cette maladie dont aucun médecin n’a encore trouvé le remède miracle. Il existe bien quelques onguents basiques comme un adblocker ou simplement naviguer à l’aveugle dans le métro d’une ville un peu trop métropolitaine, mais malheureusement rien n’empêche la conquête du capitalisme dans les éléments qui ponctuent votre vie.

Les publicités viennent vous perturber lors d’un film (à la télé, mais aussi sur certains services de streaming) lors de votre écoute musicale et souvent même quand vous essayez de simplement lire une news comme celle-ci. Microsoft l’a bien compris, vous n’aimez pas la publicité, c’est pour ça que les plus grands spécialistes de la marque ont travaillé d’arrache-pied sur un brevet avec une grande ambition : vous en montrer le maximum tolérable.

Dans leur grande bonté, ces experts ont calculé un savant système. Vous imposer de la publicité sur les jeux auxquels vous jouez, oui, mais pas sans cœur. Pour ne pas briser votre élan, le brevet s’appuie sur le machine learning et les données de l’état du jeu, en communiquant directement avec le moteur, le système repère des « moments déclencheurs » et insère la publicité lors d’un temps mort qualifié de naturel.

Sont comptés dans cet inventaire les écrans de chargement, les validations de quêtes, la fin d’une cinématique ou même l’écran de victoire d’un combat de boss, chouette. Le joueur commence ainsi avec un « crédit » d’une certaine durée de jeu sans coupure, puis se voit gratifié d’une petite récompense visuelle et auditive lorsque le moment déclencheur est atteint avec un crédit à 0.

Xbox, marquer d’une croix le reste de son oeuvre

Évidemment, l’émergence de ce brevet tombe à un moment particulièrement délicat pour la division Xbox, le peuple ne comprenant pas que la marque n’avait pas besoin de studios de qualité comme Arkane Austin ou bien encore que oui, ces 3 600 personnes méritent bien qu’on leur supprime toute forme de revenu. Ne trompons personne, nous sommes ravis de voir que la marque n’a pas peur de prendre son public pour des idiots en renforçant nos espoirs d’une monétisation de plus en plus agressive.

Ce brevet présage de bien belles aventures, nous pourrions retrouver des mécaniques propres aux jeux mobiles dans des jeux payés plein pot, mais la théorie la plus stable, c’est celle du Game Pass.

En effet, la direction actuelle de Xbox n’a aucune raison de ne pas considérer une formule d’abonnement qui intègrerait de la publicité sous couvert d’un prix tranché en deux, d’autant plus qu’un brevet protège une technologie sans en garantir la commercialisation. Ici, le brevet a déjà un usage qu’il est possible de considérer, à l’inverse de Sony qui avait breveté un système de publicité par intelligence artificielle sans que cela n’ait encore jamais été implémenté.

Peut-être que bientôt, nos jeux préférés seront assemblés avec en tête des checkpoints réguliers, imposant un besoin matériel plus lourd dans l’optique de charger différentes publicités en 4K ou même une connexion internet permanente pour régulièrement nous abreuver d’une courte ellipse abrutissante.

Peut-être que bientôt, on apprendra aux level designers en herbe qu’il faut laisser un peu d’espace entre deux blocs de jeu pour laisser Microsoft placer sa réclame indésirable. Et puis peut-être même que bientôt, on décidera collectivement de foutre le feu à tout ce bazar pour enfin profiter de nos jeux à leur juste valeur.