Rockstar demande aux modders de bien vouloir respecter ses jeux

Treize ans après sa sortie, GTA V est encore chaque année dans le classement des titres les plus joués. Une longévité en partie due à son mode multijoueurs et à la scène roleplay, s’appuyant elle-même sur les mods pour pouvoir étendre son terrain de jeu à l’infini. Ces possibilités de personnalisation risquent bien d’être beaucoup plus limitées à l’avenir, puisque Rockstar a décidé de serrer la vis concernant les mods : dans une note de blog, le studio avertit les joueurs quant aux nouvelles règles strictes à appliquer.

On ne rigole pas avec GTA

Avec cette nouvelle politique de modding, Rockstar rappelle qu’il est interdit de porter atteinte aux joueurs. Aucun contenu mettant en danger les mineurs, faisant la promotion de l’extrémisme ou de la pornographie ne sera toléré, tout comme les représentations de conflits armés issus du monde réel. Les règles disent également qu’il est interdit d’implanter des mécaniques de loot boxes ou de gacha dans ses mods. Ironique de voir qu’un studio connu pour ses jeux PEGI 18 semble plus strict sur tous ces sujets qu’un Roblox au public très jeune…

On pourrait se dire que toutes ces limites relèvent simplement du bon sens et qu’elles sont là pour protéger les joueurs. Pourtant, Rockstar ajoute à cela des restrictions beaucoup moins claires, mais beaucoup plus limitantes, en sommant les modders de « respecter ses jeux ». Il est par exemple interdit « d’étendre ou de modifier les histoires, scénarios, missions et personnages créés par Rockstar« . Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Où est la limite entre un contenu personnalisé qui va proposer une fin alternative à une histoire, et un mod qui modifie profondément le jeu au point de déclencher une action de la part du studio ?

Récemment, on a vu des joueurs de The Blood of Dawnwalker utiliser un mod pour allonger la limite de temps dont ils disposent pour réussir la quête : si on suit la logique de Rockstar, il faudrait l’interdire complètement, puisqu’il dénature le jeu. Les mods absurdes de Baldur’s Gate 3 pour donner une calvitie à tous les personnages ou ceux permettant d’explorer Skyrim en compagnie de Shrek ? Là aussi, ce serait sans doute une violation de propriété intellectuelle selon Rockstar.

Si des garde-fous sont évidemment nécessaires, on ne peut s’empêcher de lire les indications du studio comme une demande cachée d’arrêter purement et simplement les mods. L’avenir nous dira dans quelles conditions ces nouvelles règles seront appliquées, et dans quelle mesure les futurs joueurs PC de GTA VI pourront personnaliser le jeu.