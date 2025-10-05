On a l’habitude de mettre en avant Roblox pour évoquer les polémiques autour de la protection des enfants, qui constituent l’immense majorité de sa base d’utilisateurs. En voulant préserver le jeune public, Roblox avait instauré en août dernier une nouvelle fonctionnalité de contrôle parental : la possibilité de bloquer l’accès aux jeux traitant de « sujets sensibles ».

Sur le papier, l’idée peut sembler bonne (on évoque trop souvent le manque de réactivité de Roblox), mais en creusant un peu la question, on se rend rapidement compte qu’on est face à un problème beaucoup plus complexe. C’est en tout cas l’avis de trois collectifs (Women in Games, Out Making Games et BAME in Games), qui publient une lettre ouverte dans laquelle ils qualifient cette mesure de « pas en arrière » pour la justice sociale.

Les droits humains « controversés » ?

Pour une fois, on ne va pas vous parler de contenu inapproprié pour les mineurs, de reconstitutions de fusillades ou de proxénétisme d’avatars. Car si la mesure prise par Roblox pose problème, c’est justement car elle ne vise pas ce genre de jeux, souvent éléments centraux des polémiques entourant la plateforme.

Les « sujets sensibles » que les parents peuvent cacher à leurs enfants sont d’un tout autre registre : « toute question sociale, politique ou religieuse actuelle », suscitant des « points de vue polarisés » ou provoquant « une forte réponse émotionnelle ». La liste des « sujets sensibles » inclut la vaccination, l’équité salariale ou les droits reproductif. On comprend mieux pourquoi certaines organisations râlent : car en les étiquetant comme des « sujets sensibles », Roblox donne l’impression que ce sont des opinions indignes d’êtres présentées aux plus jeunes, au même titre que les contenus dangereux, même la plateforme affirme « ne pas prendre position sur ces sujets ».

C’est précisément ce que dénoncent les trois collectifs dans leur lettre ouverte :

« Nous soutenons les efforts pour protéger les enfants en ligne, particulièrement les filles qui font face à un harcèlement disproportionné. Mais la sécurité ne peut être obtenue en réduisant au silence des contenus qui éduque [sur ces sujets]. […] Le résultat n’est pas la sécurité mais le silence. »

Make Roblox Great Again ?

Difficile de ne pas voir là une pente glissante à l’ère de Donald Trump. Alors que Roblox est poursuivit par l’État de Louisiane pour ses manquements en matière de protection des enfants, cette mesure semble surtout être la porte ouverte à tout et n’importe quoi.

Comment est établie cette liste de « sujets sensibles » ? Qui nous dit que demain, le changement climatique, les discours anti armes à feu ou le mariage pour tous ne feront pas eux aussi partie de ces « sujets sensibles » desquels il faudrait protéger les enfants ?

Si Roblox affirme être neutre politiquement et ne pas avoir fait ces choix pour séduire le gouvernement ou l’électorat Républicain, le doute est permis à l’heure où chaque sortie d’un nouveau jeu s’accompagne de mécontents qui se plaignent du DEI (politique de Diversité, Équité et Inclusion). Roblox qui publiaient en novembre dernier une offre d’emploi pour recruter un lobbyiste dont le rôle serait de « travailler avec les législateurs Républicains »… Rappelons malgré tout que seuls 19% des utilisateurs de la plateforme se situent aux États-Unis et au Canada.

Les trois collectifs ne vont pas jusque là dans leur lettre ouverte. Ils reconnaissent tout le travail accompli par Roblox au cours des dernières années, et rappellent « qu’il serait tragique de voir cet héritage miné par des politiques qui perpétuent les inégalités que l’expression créative a le pouvoir de changer ».