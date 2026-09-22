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Xbox supprime 268 postes, Ninja Theory au bord de la fermeture, Halo passe chez Activision-Blizzard

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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