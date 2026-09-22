Xbox supprime 268 postes, Ninja Theory au bord de la fermeture, Halo passe chez Activision-Blizzard

Matt Booty a adressé un mémo aux équipes ce 22 septembre : 268 postes supprimés chez Halo Studios, d’autres studios first-party et dans la couche de management de Xbox Game Studios. Microsoft en est aux trois quarts des 3 200 suppressions annoncées pour l’exercice 2027, dans la continuité directe du « reset » lancé en juillet par Asha Sharma.

Booty remercie les équipes, promet respect et compassion, et annonce « l’un des lineups les plus forts de notre histoire » pour un event daté au 6 octobre prochain. Pendant que la com’ parle de compassion, des centaines de personnes perdent leur emploi dans une division qui appartient à l’une des entreprises les plus riches de la planète.

Halo chez Activision, Obsidian chez Bethesda

La réorganisation concentre le pouvoir autour des franchises rentables, pas autour des équipes. Activision récupère World’s Edge (Age of Empires), Rare (Grounded, Sea of Thieves), et surtout Halo : la prochaine suite passera par une équipe dédiée, séparée du pipeline Call of Duty. Halo Studios se réduit à une poignée de personnes pour tenir la communauté à flot.

La BlizzCon 2026, il y a dix jours, a été le spectacle parfait de cette logique. Blizzard a sorti l’artillerie lourde d’un coup : Diablo V pour 2029, StarCraft en shooter open world pour 2030, World of Warcraft: Forever en novembre, nouvelle campagne Warcraft III, saison anniversaire pour Diablo IV. Un défilé de grosses licences, annoncées sur des horizons lointains, pendant que les équipes derrière ces machines sont compressées, fusionnées ou mises à la porte ailleurs dans le groupe.

Bethesda absorbe Obsidian (Grounded, Fallout co-développé). King récupère Microsoft Casual Games. Playground et Turn 10 fusionnent pour Forza et Fable. Playground et Turn 10 ne fusionnent pas par affinité, mais parce que Microsoft veut moins de têtes à payer et plus de franchises déjà installées à rentabiliser au plus vite.

Ninja Theory : invendable, donc jetable

Compulsion Games et Double Fine sont redevenues indépendantes en août. Undead Labs vient d’annoncer quitter Xbox et repasser entre les mains de ses employé·es, tout en gardant State of Decay 3 day one sur Game Pass. Ninja Theory, studio derrière Hellblade, est dans l’impasse : deux accords de reprise ont échoué.

Xbox ouvre une consultation pour une fermeture proposée, tout en prétendant encore chercher une porte de sortie. Arkane reste en consultation jusqu’à la fin de l’année. Le modèle est toujours le même : tant qu’un studio peut être revendu, on le pousse dehors ; quand personne ne mord à l’hameçon, on le ferme et on appelle ça une restructuration.

De l’argent pour Kojima, rien pour les équipes

En juillet, Asha Sharma expliquait que Xbox s’était étalé sur trop de paris, avec jusqu’à 14 niveaux de management pendant que la base de joueur·euse·s et le temps de jeu baissaient. Deux mois plus tard, nouvelles suppressions, Halo confié à l’éditeur de Call of Duty, Obsidian rangé sous Bethesda, Ninja Theory à terre.

Et dans le même mouvement, Microsoft s’offre Hideo Kojima et Physint, présenté par Sharma comme un grand moment pour Xbox, quelques semaines après que PlayStation ait lâché le projet.

L’argent existe donc bien quand il s’agit de signer une star internationale, qui, on le sait, dépasse systématiquement les budgets de productions par l’ampleur de ses projets. Par contre, cet argent disparaît soudainement quand il faut financer Ninja Theory, garder des équipes en poste ou honorer la promesse d’un avenir plus grand pour celles et ceux qui construisent réellement les jeux.