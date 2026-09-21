Polyarc, studio derrière la saga Moss, ferme ses portes

Ce n’est pas une information de première fraîcheur mais celle-ci nous tenait particulièrement à coeur. Après plus de douze ans d’existence, le studio Polyarc a annoncé via sa page LinkedIn sa fermeture définitive. On le savait en fâcheuse posture depuis quelques mois. La fermeture était inévitable. Que les temps sont durs pour les développeurs de jeux vidéo.

Moss ou l’espoir VR

L’aventure avait pourtant si bien commencé. Polyarc a été l’un des premiers studios à investir dans la technologie VR. Sorti en 2018, Moss faisait partie de ces titres qui justifiaient l’achat d’un équipement VR, tant l’aventure proposait quelque chose d’innovant, quelque chose d’enivrant. Avec Polyarc, on croyait au potentiel de la VR, on croyait à un renouveau du jeu vidéo. Néanmoins, la réalité du marché a vite repris ses droits, balayant les jeux VR les uns après les autres.

Malgré tout, Polyarc a tenu bon et a continué à mener son navire VR avec la sortie, en 2022, de Moss: Book II. Un titre au succès moins remarqué, mais tout aussi sympathique. Le navire est endommagé mais flotte encore, c’est leur troisième projet qui provoquera le naufrage.