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Polyarc, studio derrière la saga Moss, ferme ses portes

Fermeture du studio Polyarc (Moss)

Drakyng

Boss Final New Game Plus | Mario m'a appris à sauter, Sonic à courir. Mangeur de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, la sauce RPG reste la meilleure. En constant effort afin d'éléver le débat sur l'internet sauvage.

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