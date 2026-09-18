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Test Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – Ressusciter ses vieux héros
Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – Ressusciter ses vieux héros Game

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Metal Gear Solid Master Collection Vol.2

Jaquette du jeu Metal Gear Solid Master Collection Vol.2

    • Développeur :

      Konami

    • Genre : Infiltration/ Compilation
    • Date de sortie : 27/08/2026
    PS5PCSwitch 2SwitchXbox Series...

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