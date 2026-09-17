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Pourquoi Heroes of the Storm est de nouveau en marche ?

L'arrivée de Xal'Atath relance discrètement Heroes of the storm

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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