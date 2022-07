Heroes of the Storm – Fin de l’aventure pour le MOBA de Blizzard

Sorti de bêta en 2015, Heroes of the Storm avait pour vocation de compléter l’offre des MOBA et a tenté de se faire une place parmi les mastodontes tels que Dota 2 et League of Legends. Malheureusement pour Blizzard, le titre ne fait pas l’unanimité malgré une version 2.0 avec une ergonomie adaptée et une expérience plus satisfaisante. En cause, le modèle économique et surtout la progression des champions trop lourd et trop exigeante.

Il y a quelques années, le président de l’époque J. Allen Brack a annoncé que la compétition eSport était annulée sur le titre. Un coup dur pour le titre, car la compétition permet de mettre un jeu et d’autant plus, un MOBA sur le devant de la scène. Les développeurs ont été transférés sur d’autres licences de Blizzard. Heroes of the Storm faisait toujours l’objet de mises à jour même si celles-ci étaient de plus en plus légères.

Le rideau se ferme pour Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard qui réunit toutes les stars des licences de l’éditeur (Warcraft, Overwatch, Starcraft, Diablo). À l’occasion du septième anniversaire, les développeurs ont fait savoir que plus aucun nouveau contenu ne sera ajouté. Cependant, le titre devrait rester opérationnel encore quelques années puisque les changements de saison et les rotations de héros se feront toujours. Les prochaines mises à jour, se concentreront sur la mise en place de correctifs, d’équilibrages du client et des champions.

Ce n’est pas forcément une surprise puisque les dernières mises à jour étaient de plus en plus légères. Le dernier héros, Hogger, a été ajouté en décembre 2020. Pour remercier les joueurs de leur présence et de leur soutien, Blizzard offrira à l’occasion du patch de la semaine prochaine la monture épique Lézard Arcane.

À l’image des Battle royale, la concurrence est rude parmi les MOBA surtout face au mastodonte qu’est League of Legends, qui malgré ses défauts, continue de prospérer que ce soit en termes de jeu, de compétition ou même d’extension de l’univers avec un lore très riche et le développement qui se fait autour à travers les séries (Arcane) ou encore les groupes de musiques (K/Da, True Damage et Pentakill). Ce n’est d’ailleurs pas le premier MOBA a arrêté les frais puisque Heroes of the Newerth de S2 Games et Frostburn Studios ont fermé les serveurs le 20 juin dernier.

De plus, Blizzard est déjà bien occupé entre ses différents projets secrets, le support des jeux déjà disponibles comme Hearthstone, Diablo Immortal, le travail sur Diablo IV et Overwatch 2, la prochaine extension de World of Warcraft et les scandales à répétition.

L’éditeur continue donc de développer des titres tandis que Heroes of the Storm lui, restera figé dans le temps telle une vitrine hommage à ce qu’était la gloire de Blizzard dans le passé.