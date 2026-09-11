tt
Test Onimusha : Way of The Sword – Ça tranche fort à Kyoto !
Onimusha : Way of The Sword – Ça tranche fort à Kyoto ! Game

Test Onimusha : Way of The Sword – Ça tranche fort à Kyoto !

Code Vein II – Une prometteuse suite pour un Souls-like mal-aimé

11/01/26 à 14:24
Poulet

Test Pragmata – L’excellence du gameplay, signée Capcom

23/04/26 à 21:33
ElMama

Resident Evil Requiem contredit l’argument qui veut que « le consommateur a choisi le numérique »

14/08/26 à 20:13
ElMama
Code Vein II – Une prometteuse suite pour un Souls-like mal-aimé

Code Vein II – Une prometteuse suite pour un Souls-like mal-aimé

Action Souls-like
Test Pragmata – L’excellence du gameplay, signée Capcom

Test Pragmata – L’excellence du gameplay, signée Capcom

Action TPS
Resident Evil Requiem contredit l’argument qui veut que « le consommateur a choisi le numérique »

Resident Evil Requiem contredit l’argument qui veut que « le consommateur a choisi le numérique »

Industrie JV PlayStation

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires

Test Onimusha : Way of The Sword – Ça tranche fort à Kyoto !

Test Star Wars Zero Company – Le mixe parfait entre XCOM et Mass Effect

Test Captain Tsubasa 2: World Fighters – Un retour qui rate le cadre

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026