Code Vein II – Une prometteuse suite pour un Souls-like mal-aimé

Sorti à l’automne 2019, Code Vein nous proposait une autre vision du Souls-like, déjà très en vogue à l’époque, en proposant une direction artistique inspiré de l’animation japonaise et une grosse dose de fan service, pas toujours du meilleur goût. Plutôt boudé à l’époque, le titre a pourtant réussi à trouver son public, au fil des mois et des années, pour atteindre le très respectable total de trois millions d’unités vendues, en 2023. Il n’est donc pas si étonnant qu’un nouvel opus fut mis en branle. Un Code Vein II qui arrive d’ailleurs dès ce 30 janvier sur PS5, Xbox Series et PC.

(R)évolution ?

Code Vein II repart sur les mêmes bases que son ainé. Les héros ont beau changer, l’intrigue semble être aussi anecdotique que pour le précédent opus. Une coquille vide, totalement personnalisable, en guise de protagoniste principal et une accompagnatrice, Lou, qui nous guidera pendant l’aventure, comme le faisait Io sur Code Vein. Bref, on va devoir sauver le monde, encore, tout en en découvrant plus sur le passé du monde et de nos futurs compagnons. Pas de quoi être dépaysé donc, quoique c’était sans compter sur les pouvoirs de Lou qui nous permettront de voyager à travers le temps et ainsi influencer le monde qui nous entoure.

Concrètement, en visitant un donjon, on pourrait se retrouver dans une impasse. Ainsi, pour la franchir, Lou nous offrira l’opportunité de remonter le temps, changeant ainsi l’architecture et ennemis de la zone. Un classique dans le jeu vidéo mais qui, s’il est bien intégré à Code Vein II, pourrait lui permettre de varier son level design voire nous proposer des énigmes environnementales intéressantes. Peut-être pourrait-il y avoir de planqué, dans les affres du temps, de nouveaux compagnons à recruter et autres secrets intéressants.

Car évidemment, nous serons à nouveau accompagnés, durant l’exploration des zones, par un équipier de notre choix. Il y a toujours la possibilité d’absorber notre équipier (nous octroyant alors divers bonus statistiques) afin d’arpenter seul les régions, pour les plus téméraires, bien sûr, mais on sent que les développeurs ont souhaité améliorer les interactions entre notre compagnon et nous. De nouvelles attaques combinées, une jauge de lien supplémentaire, toujours la possibilité d’être ressuscité et divers synergies à découvrir.

Aussi, si on pouvait reprocher au premier opus d’être très (trop) linéaire, Code Vein II s’annonce bien plus ambitieux. On explorera cette fois un monde ouvert, ou du moins de vastes régions à explorer à loisir, dans lesquelles dénicher différents donjons et autres quêtes à accomplir. Pour nous aider dans nos déplacement, nous disposerons d’ailleurs d’une moto dont on espère que son intégration sera plus heureuse que dans Metroid Prime 4: Beyond (mais ce n’est pas gagné).

Reste que Code Vein II, bien que se reposant sur les bases de son ainé, entend être une expérience plus riche. Son système de combat devrait d’ailleurs en être le reflet, avec toujours la personnalisation de ses compétences via de nouveaux code sanguins, introduisant donc de nouvelles techniques à employer, mais surtout avec l’intégration d’un saut qui permettra donc d’ouvrir le champ des possibles faces à des monstres et boss à l’allure bien plus marquante qu’auparavant.

Alors évidemment, il ne faut pas attendre la nouvelle référence des Souls-like avec Code Vein II, mais si les soucis de l’épisode initial ont pu être corrigés, on pourrait tenir là la première belle surprise de ce début d’année. Il est à noter d’ailleurs qu’à une semaine de la sortie du titre, le 23 janvier donc, une démo sera mise à disposition afin de pouvoir créer en avance notre futur avatar et visiter librement notre base.