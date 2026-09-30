10 ans après, The Witcher 3 bat de nouveaux records

On a beaucoup parlé de la carrière incroyable de GTA V, qui, depuis sa sortie en 2013, n’est jamais descendu des Top 10 annuels de ventes de jeux, et a réalisé l’exploit d’être un hit sur trois générations de consoles. Une exception culturelle à lui tout seul ? Oui… et non ! The Witcher 3 peut lui aussi se targuer de vraies belles performances sur la longueur, et d’une capacité à « faire l’actualité » régulièrement depuis plus de dix ans ; de belles performances encore confirmées par le succès du lancement de la version Remastered du jeu de CD Projekt.

Sorti ce 29 septembre, The Witcher 3 Remastered a ainsi atteint un pic de 120 975 joueurs en simultané selon Steam DB, là où le précédent record s’établissait à 103 329 joueurs en janvier 2020, alors que la première saison de la série Netflix avait incité bon nombre de joueurs à découvrir le jeu. Et l’on ne parle là que de Steam, alors qu’il y a probablement de très nombreux joueurs qui ont pu lancer le jeu sur consoles. Il faut rappeler que la version Remastered est offerte à tous les joueurs possédant le jeu original, et ce, quelque soit l’édition. Ainsi, même une copie Xbox One du jeu vous donne accès (merci la rétrocompatibilité !) à The Witcher 3 Remastered sur Xbox Series (et donc sur PC via le système Xbox Play Anywhere).

Nous n’avons-nous même pas résisté à la tentation de relancer une partie pour découvrir Geralt et les Royaumes du Nord à la lumière de ce remaster, et si par certains côtés, le jeu reste marqué par son âge (une modélisation parfois un poil anguleuse, des animations qui peuvent se révéler maladroites…), le travail accompli est bluffant, et le jeu s’intègre parfaitement dans une ludothèque « current gen ». La longue liste des ajouts et modifications a été publiée par CD Projekt à cette adresse .

Et la carrière du jeu est loin d’être terminée : le remastered annonce un nouveau DLC narratif, dans la lignée de Heart of Stone et Blood and Wine, intitulé Song of the Past et prévu pour 2027. Nul doute que cette sortie sera une nouvelle occasion de relancer le jeu pour les joueurs qui n’auront pas souhaité redémarrer une partie d’une aventure qu’ils avaient déjà parcourue… Et pour le titre de battre à nouveau son propre record ?