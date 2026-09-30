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10 ans après, The Witcher 3 bat de nouveaux records

Sortie de The Witcher 3 Remastered

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

Jaquette du jeu The Witcher 3 Wild Hunt Remastered

    • Développeur :

      CD Projekt Red

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 29/09/2026
    PS5PCSwitch 2Xbox SeriesSwitch...

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