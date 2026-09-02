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CD Projekt refuse de laisser mourir The Witcher 3, ainsi que le support physique

The Witcher 3 Remastered

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

Jaquette du jeu The Witcher 3 Wild Hunt Remastered

    • Développeur :

      CD Projekt Red

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 29/09/2026
    PS5PCSwitch 2Xbox SeriesSwitch...

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