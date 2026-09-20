Les 25 ans du GameCube, une PS5 portable et Kojima qui parle de Physint – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Dans l’industrie vidéoludique, le mois de septembre a toujours eu une importance particulière. C’est dès ce mois que se préparent les fêtes de fin d’année, et chaque jeu sorti durant cette période rentre dans le champ des cadeaux potentiels de Noël. Un mois qui a souvent été le théâtre de sorties majeures, comme il y a 25 ans avec le GameCube de Nintendo. Une console qui, si elle n’a pas rencontré le succès commercial escompté, garde une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs.

Aussi, alors que 2026 marque un tournant majeur dans les stratégies commerciales des constructeurs, nous avons assisté cette semaine à la confirmation du rapprochement entre Xbox et Hideo Kojima, lequel s’est livré à quelques révélations autour de son projet Physint, tandis que PlayStation nous préparerait une console portable aussi puissante que sa PS5. Tout un programme.

25 ans après, le GameCube plébiscité

À sa sortie, le 14 septembre 2001, le GameCube n’avait pas bonne réputation auprès des joueurs. Longtemps considérée comme un jouet destiné aux enfants, à l’inverse de la PlayStation 2 à l’image beaucoup plus « adulte », la console est aujourd’hui souvent citée lorsque l’on demande à un joueur sa console préférée. Une réhabilitation principalement due à la qualité de son catalogue de jeux.

Zelda: The Wind Waker, Pikmin, Baten Kaitos, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee, F-Zero GX, Metroid Prime… des dizaines de jeux aujourd’hui cultes ont forgé la légende du GameCube alors même qu’ils étaient, en partie du moins, tenus pour responsables de l’échec de la machine de Nintendo. Une belle revanche sur le passé.

Lune de miel entre Xbox et Hideo Kojima

Si les décisions de PlayStation laissent dubitatifs les joueurs du monde entier, elles ne font pas que des malheureux et Xbox semble y voir une opportunité pour revenir dans la course. Un mariage confirmé lors du Tokyo Game Show 2026, durant lequel Xbox a offert une tribune à Hideo Kojima et à son projet ô combien attendu Physint.

Ainsi, pour l’occasion, le créatif nippon a présenté une partie du casting de son futur jeu, à commencer par le rôle principal qui sera incarné par Bill Skarsgård. Pour le reste, il faudra attendre encore quelques mois (années ?) et voir si Physint sera bien une nouvelle révolution du jeu d’infiltration/espionnage, à l’instar de ce qu’étaient les Metal Gear en leur temps.

D’autres indices pointent vers une PS5 Portable

Cela fait plusieurs mois que la rumeur enfle : PlayStation préparerait une console portable, laquelle serait, en termes de puissance, équivalente à une PS5. Cette fois, l’information provient de KeplerL2, déjà à l’origine des fuites du côté d’AMD. Le projet Canis, ainsi nommé par le leaker, sera-t-il accompagné d’une console de salon ou, à l’image de la Switch, sera-t-il un appareil hybride ? Toujours est-il que les spécifications techniques suggéreraient une machine autonome, et donc une approche bien différente du PS Portal.

Bien entendu, le constructeur nippon n’a pas réagi à ces supposées révélations mais le faisceau d’indices pointe à nouveau vers cet appareil portable, ce qui expliquerait, en partie du moins, l’abandon du support physique annoncé il y a près de trois mois. Et si on estime plausible que la prochaine génération de console de PlayStation prenne la forme d’une machine portable ou hybride, on en attend encore la matérialisation concrète. Et surtout, à quel prix ?