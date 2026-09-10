Physint – PlayStation lâche Kojima, Xbox saisit l’opportunité

En janvier 2024, Kojima Productions présentait lors d’un State of Play un nouveau jeu d’action-espionnage : Physint. Il y avait quelque chose de naturel dans cette association, une sorte de retour aux fondamentaux. Hideo Kojima présentait le successeur de Metal Gear Solid chez PlayStation, et les joueurs y ont vu un rappel à un certain âge d’or.

Mais depuis ces premières images, le jeu s’est fait relativement discret. Il faut dire que sa sortie n’était pas envisagée pour tout de suite : lors d’une interview avec Le Film Français dans le cadre de sa venue au Festival de Cannes, Kojima déclarait en mai 2025 que le jeu serait en production pour encore 5 ou 6 ans. Sa sortie ne pouvait donc être envisagée avant 2030.

Est-ce ce calendrier à rallonge qui a poussé PlayStation à jeter l’éponge ? Si un tel agenda n’a rien de surprenant pour un jeu AAA, on apprend en effet que Sony a décidé d’abandonner la production de Physint, à la grande surprise du principal intéressé, qui n’a reçu la nouvelle qu’en juin dernier.

Depuis, l’auteur a cherché une solution pour que le projet puisse tout même exister, et il l’a trouvé dans la boutique d’en face : chez Xbox, avec qui il travaille déjà de très près pour le mystérieux OD, jeux d’horreur prévu pour être exclusif à Xbox.

« Ce sont les créateurs qui choisissent où et comment ils donnent vie à leurs idées. Nous sommes honorés que Kojima-san ait choisi Xbox pour travailler avec Kojima Productions sur Physint. Son ambition de défier les conventions est à l’image de la créativité que nous souhaitons soutenir chez Xbox. » Asha Sharma, PDG d’Xbox, sur le blog officiel Xbox Wire.

Le travail d’Hideo Kojima a longtemps été associé à PlayStation. Metal Gear Solid est l’un des jeux emblématique de la première console Sony, et l’un de ceux ayant participé à son succès. MGS4 était même une exclusivité PS3. Quand le développeur se brouille avec Konami, c’est encore PlayStation qui vient à la rescousse, et le soutient en finançant et en publiant Death Stranding. Une rumeur, un temps, voulait même que Sony acquiert Kojima Productions ! L’abandon par Sony de Physint, doublé de la récupération au rebond du jeu et de son auteur par Xbox, est un petit séisme.

Un de plus, qui risque de fissurer encore un peu plus l’image de PlayStation, déjà à la peine avec sa décision de mettre fin au support physique. C’est un mauvais signal supplémentaire envoyé aux joueurs : historiquement, PlayStation est la plateforme des grandes aventures AAA cinématiques et solo, d’Uncharted à Horizon, en passant par God of War, The Last of Us ou… Death Stranding. Des titres signatures sortis en nombre très insuffisant sur PS5. L’abandon de Physint sera incompréhensible aux yeux de nombreux joueurs.

En face, Xbox tire une nouvelle carte qui pourrait faire la différence et lui permettre de regagner quelques précieuses parts de marché. Si, après s’être attiré les foudres des joueurs en mettant fin au jeu physique, PlayStation abandonne désormais ce qui a longtemps fait son identité, il offre une autoroute à Microsoft. « Heureusement », Sony peut aussi compter sur ce dernier pour prendre à chaque fois les mauvaises décisions ! La next-gen ne se jouera peut-être pas à qui aura la console la plus puissante, mais à quel constructeur sera le « moins pire ».