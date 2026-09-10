tt

Physint – PlayStation lâche Kojima, Xbox saisit l’opportunité

PlayStation lâche Physint, le projet d'Hideo Kojima. box le récupère au rebond.

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires

Test Star Wars Zero Company – Le mixe parfait entre XCOM et Mass Effect

Test Captain Tsubasa 2: World Fighters – Un retour qui rate le cadre

Test Crimson Moon – Une idée audacieuse qui en oublie ses finitions

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026