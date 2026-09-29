tt

Naughty Dog n’en a officiellement pas fini avec The Last of Us

De nouveaux projets The Last of Us annoncés

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires

Test Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi

Test The Bird of the North – Enquête de poche sur une fresque grandiloquente

Test Woodo – Le doux souvenir de vacances d’été oubliées

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026