Naughty Dog n’en a officiellement pas fini avec The Last of Us

En une dizaine d’années, The Last of Us s’est aisément imposée dans la culture populaire. Sa réputation est telle qu’elle a bénéficié, à l’instar d’autres licences majeures, d’une transposition en série TV. Du côté de la sphère vidéoludique, elle a même droit à plusieurs déclinaisons : The Last of Us Part I (en 2022) et le remaster de la Part II (en 2024). Cela dit, en termes d’opus inédit, c’était le grand silence… jusqu’à ce que Neil Druckmann en donne une confirmation.

Un vrai retour pour The Last of Us ?

Il y a quelques semaines, dans une interview donnée au Washington Post, Druckmann lui-même confirmait s’intéresser de nouveau à l’univers. Mais la nouvelle ne s’est officialisée qu’en cette fin septembre à l’occasion du The Last of Us Day, qui s’est tenu ce 28 septembre au lieu du traditionnel 26. Et ce qui a alors été confirmé ne concernait pas un mais deux projets consacrés à la série.

Une annonce qui ne manquera certainement pas de réjouir les fans de la licence. Cependant, il y a autour des déclarations émises des nuances qui peuvent susciter du doute. En effet, elles restent vagues et ne garantissent dès lors pas l’existence de jeux. Druckmann parle d’histoires à raconter, mais il n’y a pas qu’un seul moyen pour les raconter. Et peut-être que Naughty Dog nourrit une ambition de transmédialité davantage marquée.

Seulement, bien que l’hypothèse puisse être séduisante, il est difficile d’imaginer le média qui a vu naître la franchise être complètement ignorée par ces futurs projets. Surtout quand l’on sait qu’un troisième chapitre est chaudement désiré par les joueurs. Les propos partagés par Druckmann semblent d’ailleurs plus ou moins confirmer le genre vidéoludique. En tout cas, on peut y lire une certaine continuité :

“Depuis Grounded 2 [le documentaire sur The Last of Us Part 2] , nous avons évoqué la possibilité de raconter d’autres histoires dans l’univers de The Last of Us. Nous avons quelques nouveaux projets très prometteurs qui en sont encore à leurs tout débuts ; nous ne pouvons donc pas en dire beaucoup à ce stade. Je peux toutefois vous dire que ces deux projets viendront enrichir l’univers de The Last of Us”

Alors à quoi faut-il s’attendre dans le cas d’un jeu inédit ? Un spin-off ? ou une suite directe ? Bref, le temps nous apportera les réponses et, dans notre cas, il sera certainement très long. Les projets en question n’en sont (comme dit plus haut) qu’au début de leur développement. Et puis, il ne faudrait pas oublier la priorité de Naughty Dog qu’est Intergalactic : The Heretic Prophet. Un jeu pour lequel Druckmann a logiquement eu un mot.

2027 marquera une nouvelle étape pour le titre que l’on connaît depuis l’édition 2024 des Game Awards. Il est destiné à se montrer un peu plus. Et, par là, on entend forcément du gameplay et pourquoi pas une date de sortie. D’ici là, il ne sera pas laissé en retrait avec une promesse en guise d’aiguillon : Intergalactic sera, à ce que dit son créateur, le titre le plus ambitieux du studio.