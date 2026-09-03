Clap de fin pour les cinématiques d’Intergalactic: The Heretic Prophet

Depuis son annonce aux Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet s’est montré particulièrement discret. Les dernières discussions autour du titre se sont d’ailleurs davantage focalisées sur le look de sa protagoniste plutôt que sur le contenu du jeu en lui-même. Toutefois, après presque deux ans de silence, Naughty Dog vient enfin de donner quelques nouvelles du projet en annonçant avoir terminé le tournage de ses cinématiques. Le studio a notamment partagé une photo de Tati Gabrielle, l’actrice incarnant Jordan A. Mun, en pleine session de motion capture.

Une étape importante compte tenu de l’intérêt que porte le studio à la mise en scène et aux performance des acteurs. Cette nouvelle, rassurante après autant de temps, pourrait laisser entrevoir la diffusion prochaine de nouvelles images du jeu. Pourtant, cette annonce s’accompagne surtout d’un message de Naughty Dog invitant les joueurs à patienter avant de pouvoir découvrir le résultat de ce travail, « quand le moment sera venu ». Une formulation qui laisse entendre que le jeu est encore loin d’être terminé et qu’une présentation lors du State of Play de ce 3 septembre semble peu probable.

Or, avec la PlayStation 6 qui semble pointer le bout de son nez en 2028, cette information soulève une question : est-ce qu’Intergalactic: The Heretic Prophet sera le baroud d’honneur d’une PS5 en fin de vie ou le fer de lance d’une PS6 déjà au cœur de polémiques ?

Dernière ligne droite pour la PlayStation 5

Avec un studio aussi ambitieux que Naughty Dog, l’annonce de la fin du tournage ne signifie évidemment pas que le développement touche à sa fin. Le studio doit encore intégrer ces performances aux phases de gameplay, à l’animation ou encore au doublage, sans parler du fait que nous n’avons pas encore vraiment vu le jeu tourner. De fait, une sortie avant la fin d’année 2027 semble aujourd’hui encore difficile à envisager. Toutefois, cette fenêtre de sortie pourrait avoir une importance capitale pour le studio. En effet, avec l’annonce de la fin du format physique chez Sony, si Intergalactic: The Heretic Prophet sort bien en 2027 et sur PS5, il pourrait être le dernier jeu de Naughty Dog à bénéficier d’une véritable édition sur disque.

Une situation qui serait particulièrement symbolique pour le studio. Naughty Dog ayant déjà participé activement à la préservation physique de ses licences, il semblerait donc logique que le studio souhaite matérialiser son nouveau projet sur disque.

Mais si le développement venait à s’éterniser jusqu’en 2028, le scénario pourrait être bien différent. Car il devient de plus en plus évident que la PS6 sera une console pensée exclusivement pour du format dématérialisé. Intergalactic pourrait alors, au mieux, devenir un titre cross-gen faisant la passerelle entre les deux générations. Mais dans le pire des cas, un développement suffisamment tardif pourrait pousser Sony à faire du jeu l’un des arguments de vente de sa nouvelle console.

Cette perspective donne involontairement une résonance assez particulière à l’esthétique rétrofuturiste du titre. En effet, celui-ci se retrouve ainsi pris entre deux générations, et il pourrait devenir autant la dernière relique d’une ère révolue du jeu sur console que l’aperçu du futur d’une industrie qui dépossède ses joueurs de la préservation de ses titres.

Même si le studio ne le confirmera certainement jamais, il semble que Naughty Dog démarre une véritable course contre la montre. Il ne s’agit donc plus vraiment de savoir quand Intergalactic sera prêt, mais de déterminer à quelle génération il appartiendra.