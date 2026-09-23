Un avenir incertain pour State of Decay 3?

Ce mardi 22 septembre 2026, Xbox a rendu publiques ses nouvelles mesures faites dans le cadre de son plan de restructuration. Et pour certains des studios concernés, c’est un peu la conclusion d’un chapitre commencé il y a quelques mois. Parmi les entités touchées, il y a la société à l’origine des State of Decay, Undead Labs.

Le prix de l’indépendance

En juillet dernier, Xbox annonçait des pourparlers avec des acheteurs pour deux de ses possessions : Ninja Theory et Undead Labs. Une action qui a échoué, aboutissant à deux conséquences différentes. Le premier reste dans l’incertitude, avec un risque augmenté de fermeture prochaine. Quant au second (Undead Labs donc), il a pris son indépendance et appartient désormais à ses employés.

Cependant, la situation n’a rien d’idyllique. Pour gagner son statut actuel, Undead Labs a dû licencier une partie de son personnel. Combien de salariés ont été touchés ? Les chiffres officiels n’ont pas été publiés. Mais si on en croit un article de Kotaku, le nombre de développeurs concernés doit tourner autour d’une quarantaine.

« Malheureusement, aujourd’hui, nous faisons également nos adieux à un nombre important de nos collègues. Ce sont des développeurs au talent exceptionnel qui ont consacré des années à la franchise State of Decay : ils ont résolu des problèmes complexes, veillé les uns sur les autres et contribué à façonner à la fois ce jeu et ce studio. Leur travail fait toujours partie intégrante d’Undead Labs et de State of Decay 3, quoi qu’il arrive. »

Les mots partagés sur LinkedIn, rendant notamment hommage au personnel licencié, se veulent néanmoins rassurants : le développement continue et le jeu est encore attendu pour une sortie en 2027 sur consoles et PC, ainsi que dans le catalogue du Game Pass. Il est pour l’instant encore en phase alpha et devrait normalement avoir ses premiers test bêtas en cette fin d’année. Mais, est-ce seulement envisageable ? Ce changement ne sera-t-il pas problématique pour la suite du projet ?

En tout cas, il y a des risques qu’un travail commencé sous une première identité puisse perdre sa cohérence. À moins que cette rupture n’ouvre finalement Undead Labs vers des horizons artistiques plus larges, plus libres. Ceci étant, le studio n’est pas à l’abri de quelques difficultés sur le plan financier. Même si de son côté, à travers un communiqué, Matt Booty assure qu’une « transition a bel et bien été finalisée avec un éditeur (non nommé) ». Ce qui, curieusement, n’est pas mentionné par Undead Labs lui-même.