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Ce que les dix ans de développement de Fable racontent vraiment sur Xbox

Fable Xbox

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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