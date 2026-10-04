Du RE Engine au projet REX, Capcom prépare son avenir

Alors que Capcom enchaîne les beaux succès ces dernières années, le studio se prépare à maintenir la cadence. Lors de la Capcom Open Conference RE: Next, le studio a présenté l’avenir du RE Engine. Le moteur, utilisé depuis 2017 est une partie intégrante du succès de Capcom ces dernières années. Cependant, un constat s’impose : il vieillit.

Pour qu’il reste à la pointe, Capcom lance l’initiative REX. L’objectif premier de cette initiative est bien de tenir face à l’épreuve du temps. Des développements toujours plus complexes nécessitant de grandes équipes, des jeux et des outils lourds, sans parler de tout ce qu’implique l’évolution de l’IA, tant d’enjeux qui façonnent d’ores et déjà l’industrie, pour lesquels le RE Engine n’est pas optimisé.

À travers cinq modules, l’initiative REX donnera au moteur de développement les armes nécessaires pour rester performant. Pendant que RE:Dox simplifiera la gestion des assets et de la caméra, réduisant les temps de chargement, RE:UI permettra aux développeurs de bénéficier d’une interface remise au goût du jour, capable de tenir face aux logiciels lourds. Ces développeurs pourront communiquer plus facilement grâce au module RE:Log, qui repensera la manière dont sont stockés les communications, les rendant plus légères et faciles à trouver.

Enfin RE:Flows et RE:Runtime termineront de rendre le processus de Capcom fluide. Là où RE:Flows permettra de visualiser une idée de gameplay sans avoir à la coder, RE:Runtime améliorera l’efficacité globale du moteur. En compartimentant les éléments d’une nouvelle manière, il fluidifiera le travail de rendu et accélèrera encore le processus.

L’avenir, c’est composer avec l’IA

« Développer des jeux en équipe avec l’IA » : voici la vision présentée lors de cette Capcom Open Conference. L’initiative REX prépare le terrain pour une automation des tâches les plus fastidieuses. Satoshi Ishida, développeur responsable de la présentation parle d’un « moteur de jeu IA ». Cependant, pas de panique : il n’est pas question d’utiliser l’IA pour remplacer l’humain. Du moins, pas pour créer.

Shinichi Inoue, le vice président du département dédié au développement du RE Engine, avait déjà clarifié la posture du studio sur cette question. La sensibilité humaine ne peut pas être répliquée, l’IA sera simplement là pour libérer les développeurs des tâches routinières pénibles telles que le déboggage. L’initiative REX aidera à mettre en place les jalons nécessaires pour réaliser cette vision. À travers le module RE:Runtime, le code rédigé par des humains sera transcrit en REC++, un langage plus adapté aux machines.

De plus, deux des modules, RE:Dox et RE:Log seront disponibles en open source, avec l’objectif affiché de laisser le plus de monde créer du contenu d’entraînement. Une manière louable d’entraîner la machine, à une époque où le public est, plus que jamais, conscient des questions éthiques liées à la création des datasets. Si Capcom n’en dit pas le nom, quand l’IA doit être entraînée, il s’agit d’une IA générative. Capable de prendre en charge le code, notamment.

Il est possible que cela cause une levée de boucliers, cependant il semblerait que Capcom prenne les devants efficacement : en plus de travailler sur la création d’un dataset interne, ce qui exclue d’office les questions de droits, l’emploi de l’IA semble encadré et codifié. De plus, il se fait dans le contexte précis du rare coin de l’industrie qui licencie peu.

Trois éléments qui, si l’on en croit les résultats de l’enquête menée lors du Sommet des Ressources Humaines de Gamesindustry, sont essentiels pour intégrer l’IA générative en évitant d’aliéner ses équipes de développeurs. Encore une fois, Capcom démontre faire partie des bons élèves, en s’appliquant à suivre une stratégie de moyen à long terme efficace.

Pour autant, il nous est difficile de se défaire totalement d’un sentiment d’inquiétude. Si l’IA générative telle qu’elle sera intégrée chez Capcom semble être utilisée de la bonne manière, reste que c’est un outil qui a un coût humain indéniable. Ce coût se répercute, notamment, sur les emplois demandant peu de compétences, qui sont la porte d’entrée de l’entreprise. Les développeurs déjà en place ne sont pas menacés, à voir ce qu’il en sera des développeurs de demain…