Dans une galaxie lointaine, très lointaine, il existe encore, en ce mois de novembre 2026, des sorties de jeux indépendants. Milki Delivery en fait partie. Présentée comme une « mini aventure de livraison » sur sa page Steam, cette escapade promet une respiration bienvenue loin des GTA, Ocarina of Time et autres AAA sur-médiatisés.

À l’origine de cette curiosité : Blibloop, Doot et Zakku, un trio de créateurs indépendants déjà remarqué pour d’anciennes petites pépites (on leur doit notamment Minami Lane, Froggy’s Battle ou encore Kabuto Park) et qui signe ici une nouvelle variation sur l’art du jeu attachant. En cette période qui fait la part belle aux blockbusters, peut-on encore trouver de la joie dans les petites productions indépendantes ?

(Test de Milki Delivery sur PC réalisé à partir d’une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Seule vache au monde

À l’aube d’un nouveau chapitre de leur vie, Neha et sa vache Milki s’installent à la campagne pour profiter du grand air. Le seul bémol : Milki s’ennuie, isolée dans sa grange, sans la moindre congénère à l’horizon pour lui tenir compagnie. Bizarre. Qu’à cela ne tienne, Neha en fait une affaire personnelle et part à la rencontre des villageois pour mener l’enquête.

Il y a bien eu d’autres vaches autrefois, mais un sombre incident les a fait fuir aux quatre coins de la vallée, ne laissant plus aucune trace d’elles. C’est pourquoi, à chaque rencontre, les habitants accueillent la nouvelle avec enthousiasme : grâce à Milki, ils vont enfin pouvoir boire du lait à nouveau. Ainsi, Neha décide de sillonner la vallée, répond aux commandes de ses voisins, livre du lait et franchit rivières et montagnes. Et voilà, Milki Delivery, c’est à peu près tout. Vraiment ?

Mécanique classique du cozy game, la boucle de gameplay s’articule autour de journées bien remplies. Chaque trajet consomme de l’endurance et du temps : eh oui, vous ne pourrez pas tout faire ni aller partout en un seul jour ! Il vous faudra donc prioriser vos déplacements et composer l’emploi du temps de votre journée.

Sur votre chemin, vous tomberez sur de la nourriture à récolter, des matériaux précieux pour améliorer votre vélo ou votre grange, des animaux octroyant certains bonus, ou encore des habitants venus faire un brin de causette.

La carte peut paraître réduite de prime abord, mais entre les allers et retours à enchaîner, les récoltes à anticiper et, bien sûr, les livraisons à honorer, la gestion du temps et de l’endurance devient vite centrale. De petits événements aléatoires sont également semés çà et là, transformant chaque sortie en une parenthèse singulière.

Aux petits soins

Milki est une bonne pâte : seule sa jauge de bonheur demande votre attention. Chaque jour, vous pouvez la nourrir une fois afin de préparer votre stock quotidien de bouteilles. Vous aurez ainsi la possibilité de concocter différentes boissons lactées, et même de lui glisser quelques friandises bonus rien que pour lui faire plaisir.

Tout comme vos trajets, la préparation des boissons et leur distribution exigeront un minimum d’arbitrage, faute de pouvoir tout mener de front d’un coup. La bonne nouvelle, c’est qu’aucun chrono ne vient vous presser : vous pouvez même laisser les livraisons de côté si le cœur vous en dit. Mais sans livraisons, pas d’argent ; et sans argent, pas d’amélioration pour votre matériel. À vous de voir.

Kiki la petite laitière

Dès que l’on pose les mains sur Milki Delivery, impossible de ne pas songer aux maîtres de l’animation japonaise du studio Ghibli, tant le titre, le concept et l’allure de la protagoniste font écho à Kiki’s Delivery Service (Kiki la petite sorcière en français). L’atmosphère tout entière convoque l’imaginaire d’Hayao Miyazaki : des prés verdoyants aux forêts ombragées, au détour d’un tunnel tapissé de mousse ou entouré de poissons virevoltant dans des eaux d’un bleu étincelant.

Le design sonore joue également un rôle décisif dans cet hommage assumé. Un piano léger et cristallin accompagne la balade, évoquant tour à tour les premiers pas de Chihiro avec ses parents ou Kiki contemplant les nuages défiler dans le ciel.

Si vous traînez un peu sur TikTok et les autres plateformes vidéo, vous avez sans doute croisé cette expression : « Everybody wants a village, but no one wants to be a villager ». Littéralement : tout le monde veut un village, mais personne ne veut être un villageois. Le mot « village » renvoie à notre entourage, à cette communauté sur laquelle on aimerait pouvoir compter. Dans Milki Delivery, finalement, le plus beau message réside sûrement là : prendre soin des autres, tout comme ils prennent soin de nous.

Les différentes interactions que l’on tisse avec les habitants, leurs personnalités et leurs apparences hautes en couleur, ces échanges tantôt légers, tantôt profonds : c’est tout cela qui fait le sel d’un jeu marquant. Cette générosité donne envie de tendre la main autour de soi, de croire encore en la bonté humaine et d’aspirer à une véritable énergie communautaire. À l’heure où nous traversons en France une profonde crise économique et sociétale, nous avons plus que jamais besoin de ces petits rappels essentiels.

Milki Delivery est la preuve qu’il n’y a pas besoin d’un budget pharaonique ni d’un monde ouvert tentaculaire pour offrir une aventure mémorable. Sous ses airs de simple promenade bucolique, le jeu de Blibloop, Doot et Zakku dissimule une boucle de gestion maligne et gratifiante, dans lequel chaque trajet prend des allures de petite expédition.

Porté par une direction artistique lumineuse et une bande sonore qui caresse l’âme, le titre offre une respiration idéale pour souffler entre deux mastodontes de fin d’année. Une bouffée d’air frais qui fait vraiment du bien.