Nous y sommes. Le séisme GTA VI a eu lieu comme prévu ce 19 novembre. Un séisme dont on peine encore à saisir l’ampleur, même si quelques chiffres hallucinants commencent déjà à émerger. On souffle d’ailleurs déjà très fort en voyant le flot incessant « d’informations » qui pullule déjà sur les différents réseaux. Une saturation dont tente de profiter Ubisoft qui poursuit sa mue avec de nouveaux licenciements.

Mais cette semaine a aussi été marquée par l’annonce des nommés pour les Game Awards. Une cérémonie qu’on ne porte pas vraiment dans notre cœur, mais qui reste l’un des temps forts de l’industrie. C’est aussi un moment durant lequel ses plus grands acteurs peuvent s’autocongratuler pendant que le secteur se meurt. Qui sait, peut-être que Geoff Keighley aura quelques mots pour les dizaines de milliers d’employés laissés sur le carreau encore cette année.

Qui a dit que l’IA générative ne détruisait pas d’emplois

Ceux qui croyaient à la rédemption d’Ubisoft ces derniers mois peuvent se rhabiller. L’éditeur français, dans une mauvaise passe depuis des années, pour euphémiser, a pourtant repris du poil de la bête avec, notamment, la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Il semblerait que la marche en arrière d’Ubisoft se poursuive tout de même avec l’annonce, encore, de restructurations et donc de nouveaux licenciements.

Des personnes en moins, mais des investissements qui se renforcent dans le domaine de l’IA générative. Pour Ubisoft donc, il semblerait que l’art de demain passera par une machine. De quoi soulever quelques débats philosophiques. Reste à voir si les joueurs seront prêts à abandonner la dimension humaine de leurs jeux et si cette utilisation exagérément massive de l’IA générative ne conduira pas à un krach similaire à celui de 1983.

Les GTA VI awards sont annoncés

Comme chaque année, Geoff Keighley présentera les « Oscars du jeu vidéo » début décembre. Et comme chaque année, la sélection des jeux nommés ne fait pas l’unanimité. On s’était quitté l’an passé avec un Clair-Obscur: Expedition 33 qui avait raflé la plupart des récompenses. Cette fois, la polémique va tourner autour de GTA VI et de la légitimité de sa présence aux Game Awards 2026.

On ne prend même plus la peine de faire semblant, de laisser un ersatz de suspense alors que le blockbuster de Rockstar est nommé dans les catégories les plus prestigieuses et va, selon toute vraisemblance, écraser la concurrence. Mais méritait-il vraiment d’être nommé dès cette année, alors même que la sélection a été dévoilée avant la sortie du jeu ? Et quand bien même, on parle là du produit culturel le plus gargantuesque de l’histoire. N’aurait-il pas été sain de laisser au monde le temps d’en comprendre l’ampleur, quitte à le nommer l’an prochain s’il en a le mérite ?

GTA VI est-il fou ou rend-il fou ?

On est en droit de se poser la question tant ce qu’on observe autour du mastodonte de Rockstar est presque absurde. Avant sa sortie déjà, le monde semblait s’être arrêté, l’industrie (à l’exception de Nintendo et son Zelda: Ocarina of Time) ayant poliment laissé toute la place à GTA VI. Et comment leur donner tort, avec près de 3,8 milliards de dollars générés en seulement 24 heures.

Ainsi, même sa sortie en version « physique », avec un simple code dans la boîte, n’aura pas eu d’impact significatif sur les ventes, pas même l’absence d’un mode Online qui sera, sans doute, proposé à la vente dans quelques mois. La presse a elle aussi sorti ses plus beaux superlatifs pour hisser le jeu au panthéon des titres les mieux notés sur Metacritic avec un score de 99/100. Sur Twitch aussi, le titre explose les records et démontre, s’il le fallait encore, que GTA VI n’est pas un produit culturel comme les autres.