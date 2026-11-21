L’Union Européenne semble pressée de réguler la manière dont les développeurs monétisent leurs jeux. Alors que le KIDS Act est encore à l’étude, la commission européenne a publié le brouillon du Digital Fairness Act (DFA), un texte pensé pour encadrer les systèmes d’abonnements et les designs addictifs.

Dans les faits, le texte exige une plus grande transparence des entreprises. Parmi les mécaniques nommées, on retrouve la sempiternelle question des monnaies virtuelles payantes, les mécaniques de pay-to-win et de pay-to-progress. De plus, les lootboxes sont bien entendu également dans le viseur, avec une obligation de permettre leur désactivation.

Plus globalement, sans se limiter au jeu vidéo, le DFA s’attaquera aux systèmes de publicité ciblée et de prix personnalisé. Pour l’instant, c’est une question qui se pose moins pour le jeu vidéo, cependant les développements récents semblent tendre vers ces dérives. Cela ferait réfléchir les studios à deux fois avant d’envisager une tarification dynamique : l’amende pourrait être salée, jusqu’à 6% du chiffre d’affaires…

Pour une prise de conscience des consommateurs

La réglementation des mécaniques de pay-to-win et autres microtransactions pourrait faire du bien au paysage, sur mobile notamment. Cependant, dans les faits, l’application des directives semble compliquée. Sans surprise, l’association des coûts réels lors de l’usage de monnaies virtuelles fait réagir. Souvent utilisées pour cacher le prix réel de skins ou de lootboxes, elles sont également une protection pour les éditeurs de jeux services. Une fois achetée, la valeur réelle d’une monnaie virtuelle est, pour l’instant, nulle, car elle se limite à l’écosystème du jeu.

Or, si on y accroche à chaque étape de son utilisation sa valeur en argent réel, alors des questions très gênantes, actuellement marginales, se poseront beaucoup plus couramment. Et oui : si le consommateur garde conscience de l’argent mis en jeu sur son compte, les bannissements et autres fermetures de serveurs pourraient bien plus lui faire grincer les dents.

Tous égaux face au DFA ?

Forcément, depuis la présentation du texte, beaucoup d’acteurs sont montés au créneau, la SNJV en tête. Comme lors du KIDS Act, celle-ci prend position pour une non-régulation de l’industrie, qui se débrouille très bien pour protéger les plus vulnérables. Le système PEGI serait entièrement fonctionnel et suffisant. Le syndicat dépeint un texte qui serait vague dans sa manière de définir les choses.

D’un autre côté, certains studios européens y voient également une rupture d’égalité. Ilka Paanamen, CEO du studio finlandais Supercell, explique notamment que les studios européens, visant majoritairement le marché local européen en priorité, seraient désavantagés face aux studios américains ou chinois, qui seraient moins inquiétés par la réglementation du marché européen.

Comme toujours, on est bien face à des aspects qui doivent être régulés. Non, le pay-to-win et le pay-to-progress ne sont pas des modèles à encourager. Cependant les régulateurs eux-mêmes ne semblent pas forcément qualifiés pour traiter de ces enjeux : en résulte des textes peu solides, facilement critiquables, même si l’intention est louable…