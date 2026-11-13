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Test Virtue and a Sledgehammer – Je te souhaite de goûter à une vie dépourvue de souffrance
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28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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