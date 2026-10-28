Indie World – Les indés nous préparent aussi une belle année 2027

À l’approche de cette fin d’année qui va voir les deux mastodontes GTA VI et Zelda: Ocarina of Time monopoliser l’attention médiatique, Nintendo a choisi d’ouvrir une fenêtre de communication pour ses partenaires indépendants. Cet Indie World d’une vingtaine de minutes nous permet déjà de cocher quelques cases dans notre calendrier 2027. Et si nous avons eu droit à une grande variété de propositions ludiques, avec des jeux pour tous les goûts, nous vous proposons ici notre sélection des titres qui nous ont fait la meilleure impression durant la présentation.

Winds of Viridia

Si vous n’avez pas eu votre dose de jeu d’aventure avec le remake de Zelda, Winds of Viridia pourrait étancher cette soif. Doté d’une direction artistique pleine de charme, le titre nous proposera d’incarner un jeune garçon qui part explorer le monde, accompagné d’une petite créature ailée.

Le jeu devrait nous proposer une aventure mêlant phases de plate-forme en 3D et combats dynamiques et, semble-t-il, exigeants. Winds of Viridia s’annonce comme un énième héritier des « Souls-like », auquel aurait été greffée une ambiance onirique invitant à l’évasion.

Le titre est prévu pour le début d’année prochaine sur PC et Switch 2. Il est d’ailleurs possible de se faire une première idée sur le potentiel du jeu grâce à une démo téléchargeable disponible sur les deux supports.

City of None

Quand le co-créateur d’un titre aussi fabuleux que Celeste annonce son nouveau jeu, cela titille évidemment notre intérêt. City of None sera un jeu d’action–plateforme se déroulant dans une mégapole sous la coupe de barons voraces qu’il faudra affronter pour sortir la ville de leur emprise. Un changement radical d’ambiance, mais néanmoins enthousiasmant, à condition que l’univers sonore et visuel soit au niveau de ce qui nous a été montré.

Il sera par ailleurs possible d’acquérir de nouvelles capacités durant la partie afin d’évoluer dans les différents quartiers de la cité. Un titre plein de promesses dont on espère un destin plus heureux que celui d’Earthblade, le précédent projet du studio, annulé au début de l’année 2025. Croisons donc les doigts en attendant sa sortie calée pour 2027, sans plus de précision pour le moment.

Tenjutsu

Quand l’un des créateurs d’un titre aussi fabuleux que Dead Cells annonce son nouveau jeu, cela titille évidemment notre intérêt (tiens, cette phrase nous rappelle quelque chose…). On reste en terrain connu avec un Rogue-lite survolté qui tentera de mêler les codes du genre à ceux du Beat’em up à l’ancienne, à la Kunio-Kun. Tenjutsu nous propose ainsi d’incarner Ten, une ancienne membre des Yakuzas qui devra se défaire de ses anciens alliés et ennemis.

Rogue-lite oblige, ce sont la variété des techniques et améliorations, ainsi que l’équilibre général de l’aventure, qui seront les juges de paix. Mais si l’ensemble est aussi fignolé que pour Dead Cells, on peut imaginer que Tenjutsu nous occupera pendant quelques dizaines d’heures, voire davantage. Rendez-vous est donc pris pour 2027 sur Switch 2 et PC.

Threads of Time

Voilà un titre que l’on attend depuis quelques années déjà, lorsqu’il nous avait tapé dans l’œil lors de sa première présentation au TGS 2024, avant de faire son retour durant cet Indie World. Threads of Time est un J-RPG canadien qui ambitionne nous faire revivre l’âge d’or des J-RPG 16 et 32 bits. Au programme, donc, une esthétique rétro léchée, des combats au tour par tour stratégiques et une intrigue temporelle qui n’est pas sans nous rappeler le mythique Chrono Trigger.

Il reste encore de nombreuses zones d’ombre autour de ce projet, mais l’ambition affichée a de quoi nous rendre enthousiastes. Il faudra voir si les équipes de Riyo Games parviendront à exploiter le potentiel offert par les voyages temporels, lesquels devraient d’ailleurs avoir un impact sur les combats. De belles promesses qui, si elles sont tenues, pourraient faire de Threads of Time l’un des temps forts de l’été 2027.

Kitsune: The Journey of Adashino

C’est peut-être le titre le plus mystérieux de cet Indie World, mais aussi celui qui a le plus éveillé notre curiosité. Kitsune: The Journey of Adashino est un jeu d’aventure inspiré du folklore japonais. Nous y incarnerons une renarde anthropomorphe explorant l’île d’Adashino accompagnée de son amie grenouille. Mais le danger rôde. Ainsi, il nous faudra fuir les créatures monstrueuses qui nous pourchassent, faute de pouvoir les combattre.

Il s’est dégagé de ce titre une ambiance nous ayant rappelé le chef-d’œuvre de Ghibli, Le Voyage de Chihiro. On ne s’attend évidemment pas à un récit à ce niveau, quoiqu’on ne soit pas à l’abri d’une surprise, mais l’univers dépeint et la direction artistique de l’ensemble nous donnent envie de tenter l’expérience. Il ne reste plus qu’à attendre que sa date de sortie, prévue au printemps 2027, soit précisée.