Préparez votre baguette magique : Witchbrook a enfin une date de sortie !

Si les fans de AAA auront attendu des années pour pouvoir mettre la main sur GTA VI, Witchbrook en est l’équivalent pour les joueurs de cosy games. Dix ans après l’annonce du jeu en 2016, le simulateur d’école de magie édité par Chucklefish (Stardew Valley) a enfin une date de sortie : la rentrée aura lieu le 28 janvier 2027 sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.

Chaudrons, balais et cosy game

Il aura fallu attendre l’Indie World Showcase de Nintendo ce 28 octobre pour découvrir une nouvelle bande-annonce et la date de sortie du jeu. On peut y voir de nombreux environnements en 3D isométrique, ainsi que la myriade d’activités qui s’offrira à nous dans Witchbrook. On pourra évidemment suivre les cours à l’académie de sorcellerie (astronomie, potions…) mais également décorer sa maison, lancer des sorts, récolter des plantes, explorer la ville et ses alentours, ou encore devenir amis avec les PNJs.

Comme dans tous cosy game qui se respecte, le monde évoluera avec les saisons, avec des événements et festivals auxquels on pourra participer tout au long de l’année. Notre personnage sera totalement personnalisable, et des romances seront disponibles avec nos camarades de classe.

Une rentrée très attendue

Somme toute, rien dans ce que nous venons de décrire ne semble être particulièrement révolutionnaire quand on connait les classiques du genre (Stardew Valley en tête, évidemment). Pourtant, Witchbrook est l’un des jeux les plus wishlisté sur Steam à l’heure actuelle. Comment expliquer un tel engouement ?

Il faut dire que malgré la pléthore de déclinaisons de jeux cosy, proposer ce gameplay dans une école de magie est assez inédit. Mais c’est sans doute l’attente elle-même qui a permis d’entretenir la hype pendant dix ans. De l’aveu même de son créateur, le jeu a été annoncé trop tôt, et les équipes ont ensuite mis du temps pour développer leur projet afin qu’il soit « plus qu’un simple mélange entre Stardew Valley et Harry Potter ».

Les reports et les devlogs réguliers (qui montrent un contenu qui semble effectivement très riche) ont continué à alimenter l’engouement des joueurs, au risque qu’ils finissent par imaginer d’emblée le jeu parfait, pour finalement être déçus. Rendez-vous le 28 janvier pour voir si le sortilège fera effet, ou si tout n’était qu’une illusion.