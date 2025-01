Cosy games – Notre sélection de jeux tout doux pour l’hiver

Le froid est bien installé, la neige est arrivée dans certaines de nos régions, le soleil se couche encore tôt, et on a sorti les bonnets et les moufles… Le temps idéal pour passer ses soirées avec un plaid douillet, un chocolat chaud à la main, et découvrir un bon cosy game. Vous pouvez bien sûr relancer une partie de Stardew Valley ou faire des bonshommes de neige sur votre île dans Animal Crossing: New Horizons. Mais si vous voulez vous lancer dans des jeux moins connus avec une ambiance parfaite pour l’hiver, nous avons sélectionné pour vous des titres réconfortants et sans violence pour patienter au chaud jusqu’à l’arrivée des beaux jours !

Le jeu d’aventure sous la neige – Röki

Commençons avec Röki, un jeu d’aventure mêlant énigmes et exploration dans les paysages enneigés de la Scandinavie. Vous incarnez Tove, une jeune fille à la recherche de sa famille. Au cours de son périple, elle se retrouvera projetée dans le monde des contes folkloriques des pays nordiques. Point de vikings ici, mais plutôt des trolls, lutins et autres créatures surnaturelles.

Les trois actes du jeu vous amèneront à parler à des monstres, à explorer de jolis paysages et à résoudre des puzzles, parfois sous forme de point-and-click en utilisant des objets de votre inventaire. Si Röki ne présentera pas de grosses difficultés aux joueurs les plus chevronnés (les énigmes sont très logiques), le jeu reste très plaisant à faire, avec une direction artistique soignée et une ambiance parfaite pour les soirées d’hiver.

Disponible sur PC, Switch et PlayStation.

Le cosy game à faire en duo – Blanc

Blanc est un jeu coopératif, jouable soit en écran partagé, soit en ligne. Vous incarnez un faon et un louveteau qui, après avoir été surpris par une violente tempête de neige, vont devoir s’allier pour retrouver leur famille. Pour cela, les deux protagonistes vont suivre les traces laissées dans la neige par les adultes, et il faudra utiliser les capacités uniques de chacun pour pouvoir braver le blizzard et avancer.

L’aventure se termine en une poignée d’heures et saura vous occuper le temps d’une soirée avec votre partenaire de jeu. Blanc, c’est surtout l’histoire touchante d’une amitié improbable entre deux animaux que tout oppose. Et évidemment, les graphismes dessinés à la main sont un régal pour les yeux, et le jeu vous offrira quelques moments contemplatifs.

Disponible sur PC et Switch.

Le plus mignon et déjanté – Everybody Wham Wham

Changement total d’ambiance avec Everybody Wham Wham ! Premier jeu des deux compères du studio Bonte Avond, le titre vous invite à participer à un concours de bonhommes de neige. Pendant les dix jours que dure le festival, vous allez devoir construire le plus beau bonhomme de neige, en respectant les exigences des juges et en y ajoutant des accessoires que vous aurez gagnés. Le but du jeu est simple : remporter le concours, car c’est la seule manière d’avoir le droit d’entrer dans l’igloo réservé aux vainqueurs.

Le gameplay ne va pas beaucoup plus loin que cela. Mais la force de Everybody Wham Wham, c’est surtout son atmosphère. Les deux développeurs étant musiciens, la bande-son joue un rôle tout particulier dans le jeu. En plus du concours de bonhommes de neige, vous pouvez par exemple aller pousser la chansonnette au karaoké, écouter la radio avec vos amis ou chanter autour d’un feu de camp. Les personnages sont tous doublés, et les dialogues sont pleins de charme et d’humour.

Disponible sur PC.

Le jeu cosy le plus calme – Lake + le DLC Season’s Greetings

Meredith travaille pour une entreprise de développement de logiciels informatiques dans une grande ville. Pour prendre une petite pause et rendre service à son père, elle retourne dans sa ville natale de l’Oregon pour le remplacer dans son job de facteur. Chaque jour, Meredith va parcourir Providence Oak au volant de sa camionnette pour livrer le courrier aux habitants. Elle retrouvera de vieux amis et fera de nouvelles rencontres. Lake vous invite, vous aussi, à prendre une pause, à profiter des beaux paysages, et à aider les autres. Le jeu mise beaucoup sur la lenteur (vous ne pouvez pas courir et n’espérez pas devenir un chauffard lors des parties sur les routes).

Le DLC Season’s Greetings est particulièrement adapté à la saison hivernale. Un an avant les événements de Lake, en 1985, vous incarnez le père de Meredith. Thomas est proche de la retraite et profite de sa tournée de facteur dans Providence Oak pour répandre l’esprit de Noël. Même si les fêtes de fin d’année sont passées, l’atmosphère générale du DLC et l’Oregon sous la neige font qu’il a toute sa place dans cette sélection de cosy games pour l’hiver.

Disponible sur PC, PlayStation et Xbox.

Le simulateur de vie à la ferme – Fields of Mistria

Terminons avec un jeu dans la lignée des nombreux descendants de Stardew Valley. Si vous êtes fan du titre de ConcernedApe, vous ne serez pas déstabilisé par Fields of Mistria. Vous récupérez une ferme à l’abandon et avez le champ libre pour l’aménager comme vous le souhaitez au fil des saisons. Entre les plantations, l’élevage d’animaux, la décoration de votre maison et la construction d’objets, il y a déjà de quoi faire. Comme dans Stardew Valley, votre personnage a une barre d’énergie qui diminue à chaque action effectuée : il faut donc bien choisir ce qu’on veut faire pour optimiser son temps. Les activités ne manquent pas : pêche, exploration de la mine, musée à compléter, cuisine, forge, menuiserie, et évidemment, romance avec les habitants de Mistria.

La particularité de ce jeu, c’est qu’il inclut un système de magie. Au fur et à mesure de votre avancée, votre personnage apprendra des sorts qui seront bien utiles dans la gestion de votre ferme. Le titre se démarque aussi des autres cosy games grâce à son esthétique inspirée des mangas shojo des années 90. Fields of Mistria est toujours en accès anticipé, mais cette première version est déjà très complète et permet de s’amuser de longues heures. L’ambiance et les événements proposés pendant l’hiver en font un jeu idéal à découvrir pendant cette saison.

Disponible sur PC.