Tales of Seikyu – Rejoignez le monde des yokai au printemps prochain

Ace Entertainment et Fireshine Games (Balatro, Lies of P) dévoilent une nouvelle bande-annonce pour Tales of Seikyu lors du Wholesome Snack, une présentation consacrée aux jeux dits cozy à venir. Ce simulateur de vie à la ferme aura la particularité de proposer une ambiance traditionnelle japonaise tout en incluant quelques mécaniques de RPG.

Tales of Seikyu proposera toutes les activités incontournables du genre : s’occuper de sa ferme au fil des saisons, élever des animaux (on voit qu’il sera possible d’adopter un capybara, star de nombreux jeux cozy ces derniers temps), rénover et décorer sa maison, et évidemment, se lier d’amitié, voire plus si affinité, avec les habitants de l’île. Le jeu proposera quatorze options de romance et, d’après les premières images, il y en aura pour tous les goûts.

Comme chaque simulateur de vie à la ferme, Tales of Seikyu tente de se différencier en ajoutant un univers et des mécaniques qui lui seront propres. Ici, ce sera le Japon traditionnel et les yokai : notre personnage pourra se transformer en diverses créatures, chacune dotée d’une compétence spécifique. Par exemple, dans la bande-annonce, on voit que, sous la forme d’un slime, il sera possible de se déplacer sous l’eau ou d’arroser les plantes. Le tout se déroulera dans des décors qui évoquent un film des studios Ghibli.

Ce genre de simulation est très populaire depuis quelques années, à tel point qu’on peut se demander si tout cela ne devient pas redondant. On ne compte plus les jeux dont on peut dire : « c’est comme Stardew Valley, mais avec des cowboys/dans le monde de Disney/chez les vampires ». Même si chaque titre essaie de tirer son épingle du jeu en proposant de nouvelles idées, on ne peut pas dire qu’ils réinventent la roue. Mais force est de constater que l’engouement pour les cozy games reste bien présent.

Il semblerait même que Tales of Seikyu ait déjà trouvé son public, puisque la campagne Kickstarter pour financer le jeu a récolté plus de 370 000 $ en moins d’un an ! Le jeu sera disponible en accès anticipé au printemps 2025, avant une sortie sur PC et Switch au cours des mois suivants.