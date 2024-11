Stardew Valley – La mise à jour 1.6 enfin déployée sur consoles

Les fans de Stardew Valley sont encore une fois très gâtés par Eric Barone, alias ConcernedApe, le créateur du jeu. Le simulateur de vie à la ferme vient en effet de recevoir une énorme mise à jour gratuite sur consoles et mobile, plusieurs mois après son déploiement sur PC. Du nouveau contenu qui promet de nous occuper encore des heures entre notre exploitation, nos balades à Pelican Town et nos virées sur l’Île Gingembre.

Lorsque la mise à jour était arrivée sur PC en mars dernier, Concerned Ape avait précisé que même si les nouveautés seraient visibles dans les anciennes parties, c’était le bon moment pour en commencer une nouvelle. Par exemple, cela permet de profiter des événements inédits qui apparaissent maintenant au cours de la première et de la deuxième année du calendrier. L’occasion de tester la ferme « champs des prés », qui nous fait démarrer avec deux poules et qui contient de l’herbe à mâcher pour nos animaux.

Sans trop entrer dans les détails pour vous laisser le plaisir de la découverte, la version 1.6 fourmille d’activités et d’objets à collectionner : un festival supplémentaire dans le désert, une zone à débloquer une fois toutes les compétences de fermier maîtrisées, de nouveaux personnages (adorables, mais nous n’en dirons pas plus), de nouvelles lignes de dialogue avec les PNJ (qui portent maintenant une tenue différente en hiver), de nouvelles cultures dont les carottes et les brocolis, la possibilité d’adopter plusieurs chiens et chats, de nouvelles extensions pour la maison…

En plus des ajouts de gameplay, de nombreux correctifs de bugs ont été apportés, ainsi que des améliorations de la qualité de vie et des graphismes. Bref, un nouveau souffle pour Stardew Valley, qui reçoit toujours du contenu gratuit de qualité, même huit ans après sa sortie. On se souvient de la 1.5 qui avait ajouté l’Île Gingembre et ses heures de gameplay en 2020, alors que d’autres jeux auraient sans doute proposé ces ajouts en tant que DLC payant.

Dans la foulée de cette grosse mise à jour, ConcernedApe a également annoncé une version 1.6.9, déployée elle aussi hier sur PC et consoles. Elle contient surtout des modifications d’équilibrage et des corrections de bugs, mais aussi quelques « easter eggs » à découvrir. Une 1.6.10 arrive aussi pour se débarrasser de quelques derniers soucis, notamment dans la localisation française.