Animal Crossing Pocket Camp – Le jeu aura une seconde vie !

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de Animal Crossing: Pocket Camp ! Alors qu’on avait appris la fermeture des serveurs en août dernier, Nintendo annonce une jolie surprise. Animal Crossing: Pocket Camp Complete sera une version payante et définitive du jeu mobile, qui permettra de continuer à aménager son camping de rêve même après la fermeture de la version gratuite.

Pour rappel, Animal Crossing: Pocket Camp est un jeu free-to-play qui reprend les ingrédients qui font le succès de la saga de Nintendo depuis des années. Cette fois-ci, Marie nous confie la mission d’aménager, décorer et peupler un camping, tout en profitant des activités cozy qu’on adore dans Animal Crossing, comme la chasse aux insectes, la collection de coquillages ou la pêche. Le jeu bénéficiait d’un catalogue d’objets qui rendait jaloux les joueurs de New Horizons sur Switch : en effet, l’épisode Pocket Camp était régulièrement enrichi avec des meubles et des tenues exclusifs, ajoutés au fil des saisons et des mises à jour, souvent disponibles via des microtransactions.

Si les serveurs de Animal Crossing: Pocket Camp vont fermer définitivement le 28 novembre, les joueurs pourront transférer leur progression dans une toute nouvelle application. Animal Crossing: Pocket Camp Complete sera disponible sur les stores à partir du 3 décembre pour environ 10 dollars.

Cette version payante contiendra pratiquement tout le contenu déjà présent dans la mouture précédente, y compris les objets exclusifs obtenus uniquement lors des événements spéciaux ou avec des microtransactions ! Celles et ceux qui auront encore des tickets non dépensés pourront les utiliser pour débloquer tous ces items directement, sans attendre une nouvelle occasion pour les récupérer. Le jeu continuera de recevoir des mises à jour, avec du nouveau contenu dès décembre 2024. Parmi les nouveautés, une nouvelle zone permettra de se retrouver entre amis, s’offrir des cadeaux et écouter un concert de Kéké Laglisse tous les soirs.

Alors que New Horizons n’a pas été mis à jour depuis novembre 2022, on est très heureux de pouvoir profiter de Animal Crossing: Pocket Camp et son catalogue ultra complet d’items sans microtransactions pour gâcher l’expérience. Espérons cependant que Nintendo n’abandonne pas les opus sur console, mais compte tenu du succès phénoménal de l’opus sur Switch, il n’y a pas trop de souci à se faire.