Le 22 septembre est une date bien connue pour tous les fans de J.R.R. Tolkien qui se respectent : c’est en effet le jour de l’anniversaire de Bilbon et Frodon Sacquet, qui marque aussi le début des aventures du hobbit dans sa quête pour détruire l’Anneau unique. C’est aussi le jour qu’ont choisi les équipes derrière le très attendu Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire pour enfin révéler la date de sorti du jeu ! Le cozy game qui nous promet de vivre notre meilleure vie dans la Comté sera disponible le 25 mars 2025 sur PC, consoles et Netflix. Cette annonce s’accompagne d’une vidéo de présentation de près de vingt minutes, qui nous en montre davantage sur l’histoire et les différentes activités en jeu.

Quoi de plus douillet que la vie d’un petit hobbit ? C’est même tellement évident qu’on se demande pourquoi ce cozy game dans la Comté n’est pas sorti plus tôt ! Dans Tales of the Shire, le joueur pourra créer son hobbit et s’installer à Lézeau, où il aura hérité d’une maison. Le petit village a une grande ambition : être enfin inscrit que les cartes comme un village officiel. Une mission à laquelle nous allons contribuer avec tous les habitants, notamment en tissant des liens avec la communauté.

On pourra faire toutes les activités qu’on s’attend à voir dans un cozy game : jardinage, pêche, décoration de sa maison, courses au marché, balades et cueillette en forêt… On apprend aussi que la cuisine jouera un rôle important pour faire avancer l’histoire, et qu’il faudra bien sélectionner ses ingrédients au fil des saisons pour offrir de délicieux plats aux autres villageois.

Certes, on commence à être (trop ?) habitués à ce genre de jeux, et le gameplay ne semble pour l’instant pas vraiment proposer grand-chose d’innovant. C’est bien le fait de pouvoir vivre une vie de hobbit qui fait tout l’attrait de Tales of the Shire et qui plaira à coup sûr aux fans de Tolkien. Faisons confiance aux équipes de W?t? Workshop, qui travaillent sur l’univers du Seigneur des Anneaux depuis plus de vingt ans, pour en faire un jeu unique en nous immergeant complètement dans le pays des hobbits.