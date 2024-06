Wholesome Direct 2024 – Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Comme chaque année, le Wholesome Games a diffusé son Wholesome Direct, un showcase présentant les jeux cozy indépendants à venir. Depuis 2021 et d’après l’initiative de Matthew Taylor, un développeur indépendant, le collectif met en lumière des jeux vidéo tout en douceur, dans lesquels il n’y a aucune violence, que ce soit envers les personnages, les joueurs et joueuses, ou les équipes qui travaillent dessus. Dans ce direct d’une heure, les développeurs de petits studios se sont succédé pour nous montrer 76 jeux qui sortiront d’ici 2025. Même si on vous invite à regarder le Wholesome Direct par vous-même, on vous a préparé une petite sélection des jeux qui nous ont le plus tapés dans l’œil et qu’on attend avec impatience.

The August Before semble être un joli mélange entre l’histoire de Gone Home, l’esthétique de Life is Strange et le gameplay de Unpacking. Sauf que cette fois, il ne faut pas déballer ses cartons mais bien faire ses bagages avant de quitter la maison familiale. On en apprend plus sur l’histoire de notre personnage au travers des objets qu’on manipule dans sa chambre. La démo du jeu est déjà disponible sur Steam mais pour l’instant, aucune précision sur la date de sortie.

Dans un style complètement différent, Building Relationships est clairement sorti du lot lors de la présentation du Wholesome Direct. Prévu pour bientôt sur PC et consoles, il s’agit d’un jeu d’exploration et de dating dans lequel on contrôle… une maison ! Oui oui, une maison qui se promène dans la nature, qui va à la pêche aux voitures, et qui peut discuter avec d’autres bâtiments pour les séduire. En tout cas, ça ne ressemble à rien de déjà connu, comme en atteste la démo.

Caravan SandWitch est un jeu d’aventure français se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Vous incarnez une jeune femme qui cherche sa sœur disparue sur leur planète natale désertique à bord de son van. Le titre promet beaucoup d’exploration, des interactions basées sur l’entraide avec les personnages, et une vision poétique et positive de notre lien à la nature. Vous pouvez déjà commencer votre voyage dans cet univers grâce à la démo en attendant la sortie prochaine du jeu sur PC et consoles.

Music Power Up et ses graphismes rétro vous proposent de vous mettre dans la peau d’un musicien dans les années 80. Votre mission : créer les musiques et les sons de futurs jeux vidéo ! Deux gameplays différents seront disponibles : il faudra rencontrer les éditeurs et les programmeurs pour comprendre leurs attentes et décrocher des contrats, aller au magasin d’électronique pour améliorer votre matériel, mais aussi composer les mélodies, soit en partant de zéro soit en vous servant de motifs existants. Le titre est donc à la fois un jeu et une application de production musicale complète, et devrait sortir pendant le dernier trimestre de 2024 sur PC et mobiles.

Enfin, on a repéré Rooster, un jeu dessiné à la main basé sur les douze signes de l’astrologie chinoise. Alors que les animaux se réunissent pour célébrer la nouvelle année lunaire, ils décident d’envoyer le coq dans la Chine ancienne pour lui apprendre une bonne leçon. Le jeu contient douze niveaux, chacun proposant un gameplay différent : puzzle, objets cachés, cuisine, dating, aménagement de jardin ou encore tower defense. Le jeu est prévu sur PC et consoles pour le premier trimestre de 2025.

Vous pouvez retrouver tous les jeux présentés lors du Wholesome Direct sur le site officiel du collectif. N’hésitez pas à ajouter ceux qui vous plaisent dans votre liste de souhaits pour montrer votre soutien aux développeurs indépendants.